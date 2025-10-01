Путину важно, чтобы его боялись, поэтому он провоцирует Европу, считает Константин Криволап.

Запад мог бы закрыть небо над Украиной еще в 2022 году, однако этого не произошло из-за страха Запада относительно эскалации. Такое мнение высказал эксперт по авиации Константин Криволап в эфире "Киев 24".

"Тогда была администрация Байдена, тогда там был Саливан. Он говорил, что если украинцы хоть немного пошевелятся - это будет эскалация. Нельзя ничего делать, закрывать небо над Украиной. Россияне предупреждали - если хоть один самолет залетит в пространство Украины, они будут считать это военной агрессией", - сказал Криволап.

Он пояснил, что согласно нормам международного права, каждая страна может заключать договор с другой страной относительно защиты ее гражданского населения и объектов атомной генерации. Поэтому Украина имела полное право на защиту как населения, так и ядерных объектов.

"Все это у нас есть. И можно было закрываться такими вопросами, если бы Европа и Америка имели здравый смысл. Но победил страх перед Путиным. А это то, что его кормит. Путин что сейчас сделал для НАТО - он сейчас показывает, что они ни на что не способны. Он их проверял. И сейчас, судя по всему, получил какую-то поддержку от Си Цзиньпиня и теперь поставил Европу перед выбором - они должны что-то делать. Он не пойдет против НАТО, но крови попьет. Потому что главное, чтобы его боялись", - добавил Криволап.

Защита неба в Украине: важные новости

Ранее журналисты The Telegraph сообщали, что Европа обсуждает возможное закрытие неба над частью Украины. Это продемонстрировало бы, что Европа решительно настроена дать отпор воздушным вторжениям РФ, а также это поддержало бы Украину.

Военный эксперт Александр Мусиенко считает эту идею реалистичной. Он отметил, что возможна интеграция западных систем вооружения и радаров и их компоновки с советскими системами, которые использует Украина.

