Кролики, насекомые и даже рыбы: биолог назвал четыре вида 'львов', о которых мало кто знает

Среди них есть вид, который вымер почти 50 000 лет назад.

При упоминании слова "лев" многие люди представляют конкретный образ величественного зверя с гривой, который обитает в Африке. Тем не менее есть четыре вида животных с этим названием, о существовании которых не знают многие люди.

Американский эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс в своей колонке для Forbes рассказал о четырех видах "львов", которые совсем не похожи на знаменитых Panthera leo из Африки. Среди них есть вид, который вымер почти 50 000 лет назад.

Львиноголовый кролик

Львиноголовый кролик является домашней породой обычного европейского кролика. Ее селективно вывели из-за характерной гривы вокруг головы и шеи этих животных.

Очевидно, что львиноголовые кролики не принадлежат к подотряду кошкообразных, как африканские львы, подчеркнул биолог. Их эволюционные адаптации сосредоточены вокруг травоядности, рытья нор и быстрого размножения.

Трэверс поделился, что характерная грива львиноголовых кроликов, вероятнее всего, является результатом генетической мутации, влияющей на рост шерсти.

Крылатки (рыбы-львы)

Также биолог упомянул необычных красочных рыб, которые обитают в Индо-Тихоокеанского регионе - крылаток. Также их называют рыбами-львами из-за струи плавников, которые напоминают львиную гриву.

Трэверс отметил, что в отличие от своих млекопитающих тезок, рыбы-львы являются хитрыми охотниками, которые подстерегают свою добычу, используя камуфляж, терпение и молниеносные атаки.

Кроме того, у рыб-львов есть ядовитые шипы, которые предназначены для самозащиты. Биолог добавил, что крылатки быстро размножаются и не имеют естественных хищников. Более того, эти рыбы в новой среде обитания вытесняют местные виды.

Муравьиный лев

Муравьиные львы являются целым семейством насекомых, которое известно в первую очередь жестоким хищническим поведением своих личинок, подчеркнул биолог. Он напомнили, что личинки этих насекомых роют конические ямки в рыхлом песке, зарываются на дно и ждут, пока в них не попадутся муравьи или другие мелкие насекомые, после чего наносят удар серповидными челюстями и затягивает жертву под землю.

Трэверс заявил, что муравьиные львы не имеют отношения к африканским львам и не имеют с ними никакого внешнего сходства. Более того, их стили охоты значительно отличаются друг от друга.

Сумчатый лев

Биолог отметил, что сумчатые львы являются самыми близкими к нынешним африканским львам животными, но они вымерли около 46 000 лет назад. Они обитали в Австралии в плейстоцене.

Интересно то, что, несмотря на свое название, сумчатый лев не принадлежал к тому же отряду, что и африканские львы. Они являются "дальними родственниками" вомбатов и коал.

Трэверс рассказал, что сумчатые львы имели мощные передние конечности и когти, которые они могли прятать. Также у этого вида была самая мощная сила укуса по отношению к размеру тела среди всех известных млекопитающих.

Интересные факты о крупнейшем льве в истории

Ранее американский эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс рассказал об американском льве (Panthera atrox). Это самый большой лев, когда-либо ходивший по Земле.

Отмечается, что американский лев являлся одним из главных хищников ледникового периода. Самцы могли весить до 350 кг. В длину они в среднем достигали более 3,3 метра.

Американский лев близко связан с современными львами, но он представлял собой отдельную эволюционную линию. Эти хищники делили континент с мамонтами, мастодонтами, гигантскими наземными ленивцами и саблезубыми кошками.

