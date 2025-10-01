Православный праздник сегодня в народе прозвали Куприян и Устинья и советуют в эту дату быть осторожным.

2 октября по новому церковному календарю вспоминают двух святых мучеников - Киприана и Иустину. Кем были эти святые, какие поверья связаны с датой, какие приметы соблюдают, а также какой сегодня церковный праздник по старому стилю - рассказываем в материале.

Какой церковный праздник сегодня в Украине

2 октября (в старом календаре это 15 октября) вспоминают святых мучеников Киприана и Иустину, которые жили в III веке и пострадали за христианскую веру.

Киприан был языческим мудрецом в Антиохии. Он был хорошо образован и после учебы вернулся домой, где стал главным жрецом. Ему приписывали власть над стихиями и умение насылать болезни. В это же время в Антиохии жила необычайной красоты христианка Иустина. Один знатный юноша хотел жениться на ней, но все время получал отказ. Тогда он решил пойти за помощью к жрецу Киприану. Тот пытался чарами заставить девушку изменить решение, насылал на нее болезни, но все было зря после молитвы Иустины.

Горожане, которые были свидетелями этого, сами уверовали во Христа. Крестился и сам Киприан - он стал епископом и обратил в христианство множество язычников. Иустина же стала настоятельницей монастыря. Но потом к власти пришел император Диоклетиан, который "прославился" гонениями на христиан. Попали под них и Киприан с Иустиной, которые погибли за свою веру мученической смертью. Вместе с ними погиб также мученик Феоктист, его память совершается вместе с Киприаном и Иустиной.

Какой сегодня православный праздник по новому стилю отмечают еще:

вспоминают праведного Андрея Константинопольского, юродивого ради Христа;

мучеников Данила и Константина, князей Арагветских.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю - 2 октября чтят память благоверного князя Игоря (Георгия) Черниговского и Киевского.

Обычаи дня, с какими молитвами обращаются к святым, чего нельзя делать сегодня

Святых мучеников Киприана и Иустинью почитают как защитников от колдовства, злых духов и недобрых людей. Поэтому в молитвах к святым просят помощи и защиты, святому Киприану обычно молятся мужчины, а Иустине - женщины.

В народе день называют по-своему - Куприян и Устинья. По поверьям сегодня лучше провести в кругу семьи. Работа в этот день не запрещается - можно заниматься уборкой, ремонтом, рукоделием, так как святые благоволят трудолюбивым.

Популярным занятием в эту дату остается и сбор грибов - в это время обычно идут за опятами, лисичками, боровиками. Также сегодня можно сеять овощи и зелень под зиму: морковь, свеклу, чеснок, укроп, петрушку.

Церковь в эту дату, как и всегда, просит воздерживаться от ссор, злобы и осуждения, сквернословия, зависти и жадности. Не стоит отказывать в помощи нуждающимся, мстить, отчаяние считается грехом.

В народе Куприянов день считают не очень благоприятным и стараются соблюдать такие запреты:

не стоит сегодня переезжать или менять место жительства - к денежным потерям;

не следует отправляться в дальнюю дорогу;

нельзя употреблять алкоголь - по поверьям, выпивший станет беззащитным перед нечистой силой.

Также на Куприяна и Устинью не устраивают шумных гуляний - говорят, что беспечность может навлечь беду. Лучше провести день спокойно и в молитве.

Приметы 2 октября

По приметам можно сказать, какой будут осень, зима и даже следующее лето:

южный ветер - к богатому урожаю озимых;

дождь пошел - жди через неделю первые заморозки и морозную зиму;

в лесу много грибов - лето будет с дождями;

погожая погода стоит - к теплой и долгой осени.

Главная примета дня: если с утра утром небо ясное - жди заморозка, а если деревья начали сильно сбрасывать листья - резко похолодает.

