2 октября по новому церковному календарю вспоминают двух святых мучеников - Киприана и Иустину. Кем были эти святые, какие поверья связаны с датой, какие приметы соблюдают, а также какой сегодня церковный праздник по старому стилю - рассказываем в материале.
- Какой церковный праздник сегодня в Украине
- Обычаи дня, с какими молитвами обращаются к святым, чего нельзя делать сегодня
- Приметы 2 октября
Какой церковный праздник сегодня в Украине
2 октября (в старом календаре это 15 октября) вспоминают святых мучеников Киприана и Иустину, которые жили в III веке и пострадали за христианскую веру.
Киприан был языческим мудрецом в Антиохии. Он был хорошо образован и после учебы вернулся домой, где стал главным жрецом. Ему приписывали власть над стихиями и умение насылать болезни. В это же время в Антиохии жила необычайной красоты христианка Иустина. Один знатный юноша хотел жениться на ней, но все время получал отказ. Тогда он решил пойти за помощью к жрецу Киприану. Тот пытался чарами заставить девушку изменить решение, насылал на нее болезни, но все было зря после молитвы Иустины.
Горожане, которые были свидетелями этого, сами уверовали во Христа. Крестился и сам Киприан - он стал епископом и обратил в христианство множество язычников. Иустина же стала настоятельницей монастыря. Но потом к власти пришел император Диоклетиан, который "прославился" гонениями на христиан. Попали под них и Киприан с Иустиной, которые погибли за свою веру мученической смертью. Вместе с ними погиб также мученик Феоктист, его память совершается вместе с Киприаном и Иустиной.
Какой сегодня православный праздник по новому стилю отмечают еще:
- вспоминают праведного Андрея Константинопольского, юродивого ради Христа;
- мучеников Данила и Константина, князей Арагветских.
Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю - 2 октября чтят память благоверного князя Игоря (Георгия) Черниговского и Киевского.
Обычаи дня, с какими молитвами обращаются к святым, чего нельзя делать сегодня
Святых мучеников Киприана и Иустинью почитают как защитников от колдовства, злых духов и недобрых людей. Поэтому в молитвах к святым просят помощи и защиты, святому Киприану обычно молятся мужчины, а Иустине - женщины.
В народе день называют по-своему - Куприян и Устинья. По поверьям сегодня лучше провести в кругу семьи. Работа в этот день не запрещается - можно заниматься уборкой, ремонтом, рукоделием, так как святые благоволят трудолюбивым.
Популярным занятием в эту дату остается и сбор грибов - в это время обычно идут за опятами, лисичками, боровиками. Также сегодня можно сеять овощи и зелень под зиму: морковь, свеклу, чеснок, укроп, петрушку.
Церковь в эту дату, как и всегда, просит воздерживаться от ссор, злобы и осуждения, сквернословия, зависти и жадности. Не стоит отказывать в помощи нуждающимся, мстить, отчаяние считается грехом.
В народе Куприянов день считают не очень благоприятным и стараются соблюдать такие запреты:
- не стоит сегодня переезжать или менять место жительства - к денежным потерям;
- не следует отправляться в дальнюю дорогу;
- нельзя употреблять алкоголь - по поверьям, выпивший станет беззащитным перед нечистой силой.
Также на Куприяна и Устинью не устраивают шумных гуляний - говорят, что беспечность может навлечь беду. Лучше провести день спокойно и в молитве.
Приметы 2 октября
По приметам можно сказать, какой будут осень, зима и даже следующее лето:
- южный ветер - к богатому урожаю озимых;
- дождь пошел - жди через неделю первые заморозки и морозную зиму;
- в лесу много грибов - лето будет с дождями;
- погожая погода стоит - к теплой и долгой осени.
Главная примета дня: если с утра утром небо ясное - жди заморозка, а если деревья начали сильно сбрасывать листья - резко похолодает.