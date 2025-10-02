Рассказываем, какова минимальная пенсия в Украине в 2026 году и что будет с остальными выплатами для пожилых граждан.

Пожилым гражданам Украины положена пенсия по старости. Размер выплат регулярно увеличивается и следующий год не станет исключением.

Управляющий адвокат в Адвокатском бюро Ивана Хомича, адвокат Иван Хомич рассказал УНИАН, как изменится пенсия в 2026 году.

Какой будет государственная пенсия в 2026 году

По его словам, в 2026 году будет повышение пенсий. Оно связано с тем, что увеличивается размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (составит не 2 361 гривну, а 2 595 гривен). Соответственно, минимальная пенсия в Украине вырастет с 2 361 гривны до 2 595 гривен.

"Также увеличится размер максимальной пенсии - сейчас он составляет 23 610 гривен, а будет 25 950 (10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность). Минимальная зарплата в Украине уже 2 года не росла, а в 2026-м она увеличится до 8 647 гривен (сейчас составляет 8 000 гривен). В связи с этим пенсия вырастет у тех пенсионеров, у которых она привязана к минимальной зарплате. Речь идет о лицах, которым уже исполнилось 65 лет, и у которых есть полный трудовой стаж (для мужчин - это 35 лет, а для женщин - 30)", - объяснил адвокат.

Как отметил Хомич, для такой категории пенсионеров минимальная пенсия составляет 40% от минимальной зарплаты, и в следующем году выплаты вырастут до 3 458 гривен 80 копеек. Еще вырастет доплата за сверхурочный стаж. За каждый год сверхурочного стажа будут доплачивать уже 25 гривен 95 копеек, а не 23 гривны 61 копейку, как в этом году.

В то же время, говорит специалист, снижение пенсии большинству украинцев не грозит. На уровне украинского законодательства заложен принцип, что даже если в случае перерасчета пенсионные выплаты снижаются, то лицам все равно выплачивают пенсию в том размере, который был установлен ранее.

"Но есть исключение - снижение пенсионных выплат может касаться определенных категорий спецпенсионеров, которым суд в этом году своим решением обязывал Пенсионный фонд выплачивать более 23 610 гривен пенсии. Кабмин таким пенсионерам на время военного положения снизил пенсию - она не может превышать 23 610 гривен. Но это касается небольшого круга лиц - примерно 20 тысяч украинцев, получающих спецпенсии", - добавил он.

Пенсия по инвалидности

По словам Ивана Хомича, в отношении пенсии по инвалидности особых изменений в следующем году не предусмотрено. Она, как и раньше, будет назначаться по следующему принципу:

лица с первой группой инвалидности будут получать 100% от пенсии по возрасту;

лица со второй и третьей группами - 80% и 60% соответственно от пенсии по возрасту.

В связи с тем, что в 2026 году вырастет прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, минимальная пенсия по инвалидности также увеличится с 2 361 гривны до 2 595 гривен.

Отдельно он рассказал, какой будет социальная пенсия в Украине.

Пенсия со стажем и без

Как рассказал Хомич, пенсия у лица, имеющего стаж, может быть от 2 тысяч 595 гривен - это минимальный размер, и до 25 тысяч 950 гривен - максимальный. То есть суммы выплат могут быть в этом диапазоне. А вот какая конкретно будет пенсия у человека - это уже зависит непосредственно от того, какая у него была официальная заработная плата и сколько у него стажа.

Больше всего на размер пенсии, говорит он, влияет именно то, какую официальную зарплату получал человек. Чем больше у него была зарплата, тем большую пенсию он будет получать.

Если же у человека вообще нет стажа, ему положена так званая социальная пенсия в Украине, хотя фактически это помощь от государства.

"Для того чтобы получать пенсию, нужно иметь хотя бы 15 лет стажа. Лицу без стажа могут назначить только социальную помощь. Чтобы получать эту соцвыплату, нужно подпадать под несколько критериев, в частности, не иметь дохода в виде зарплаты или других выплат, не проживать с другими членами семьи, которые имеют доход. Лица, подпадающие под эти критерии, могут получать так называемую социальную пенсию в размере 2 тысячи 595 гривень", - подытожил адвокат.

справка Иван Хомич Управляющий адвокат Иван Хомич получил образование в Национальном университете "Одесская юридическая академия". За годы профессионального опыта, начиная с 2011 года, Хомич получил хорошие практические навыки в сфере разрешения судебных споров, стал специалистом в области наследственного права. Он член Национальной ассоциации адвокатов Украины, Ассоциации юристов Украины, а также председатель Общественной организации "Ассоциации специалистов по оформлению наследства". Занимается судебной практикой, корпоративным и наследственным правом.

