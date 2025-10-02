Дольше всего холодная погода продлится на западе страны, но и там вскоре температура повысится.

Прохладная погода в Украине продлится еще недового. Вскоре в Украине уже станет теплее. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

В частности, по ее данным, в Киеве сегодня будет только +8 градусов.

"Немного надо померзнуть - в дальнейшем в Киеве будет медленно теплеть, а потом и по всей Украине", - говорит Наталья Диденко.

По ее данным, дольше всего холод удержится в западных областях, но и там после 5-го октября потеплеет.

В то же время на востоке и юге Украины будет тепло, вплоть порой до +18...+20 градусов.

Потепление в Украине - когда температура повысится

О том, что на следующей неделе в Украине может потеплеть, говорит и метеоролог Наталья Голеня.

Так, в ближайшие дни еще будет прохладная дождливая погода. Особенно на западе страны. Днем температура воздуха в основном по стране составит +8°...+13°.

Однако, по данным Натальи Голени, уже в конце текущей недели на юге и востоке Украины температура повысится до +15°...+20°.

"Возможно, на следующей неделе на западе и севере тоже будет. Если дожди будут прекращаться, антициклон, солнечная погода, то температурный фон будет уже +15°...+18°", - рассказала эксперт по погоде.

