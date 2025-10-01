Кларк обратил внимание, что в последнее время Силы обороны атаковали ряд радиолокационных станций и объектов ПВО в Крыму.

ВСУ могут готовить удар по Керченскому мосту. Такое мнение высказал аналитик по вопросам безопасности и обороны Майкл Кларк на страницах Sky News.

По его словам, "украинцы любят делать сюрпризы" и знают, "что это влияет не только на россиян на передовой, но и на восприятие Украины Западом". К тому же, напомнил Кларк, недавно Украина атаковала ряд радиолокационных станций и объектов противовоздушной обороны в Крыму.

"Вы можете создать пробел в завесе противовоздушной обороны, а потом захотеть вставить что-то в этот пробел, чтобы получить что-то еще более ценное", - высказался аналитик.

По его словам, это может быть "какая-то большая атака на Крым", возможно, даже морской десант, "чтобы где-то выбить из колеи россиян". А учитывая то, что Украина сейчас имеет чем наносить глубокие удары, то атака по Керченскому мосту вполне вероятна, предположил он.

В то же время, по мнению эксперта, Украина еще не близко к возвращению своих территорий, а вот большое наступление России исчерпало себя.

"Без сомнения, российское наступление, которое длилось все лето, сейчас практически исчерпало силы. Они продвигаются, но это не имеет стратегического значения", - сказал Кларк.

Он считает, что оккупанты "не достигли никакого прогресса" на севере Украины, но смогли создать ощутимое давление в районе Купянска на северо-востоке. По его словам, если россияне и дальше здесь будут иметь успех, этот плацдарм может стать для них отправной точкой для повторной попытки захватить Харьков.

Украина бьет по Крыму

Как сообщал ранее УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, в ночь на 30 сентября Силы обороны поразили ценную систему российской ПВО в оккупированном Крыму - радиолокационную станцию российского зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф".

По словам военнослужащего Сил теробороны, эксперта Александра Мусиенко, Украина целенаправленно выбивает ПВО в Крыму, чтобы демилитаризировать оккупированный полуостров. По его словам, таким образом Украина еще и демонстрирует миру, что на самом деле РФ и является тем "бумажным тигром", о котором говорил президент США Дональд Трамп. Еще одна цель украинских ударов - увеличить возможности для усиления наших операций в Черном море с использованием как морских, так и воздушных дронов, считает Мусиенко.

Тем временем в РФ придумали, как защитить Крымский мост от украинских дронов. Для этого оккупанты топят в море под судоходными арками конструкции, называемые "ежами", тем самым фактически сужая фарватер. В связи с этим передвигаться вблизи моста могут только российские военные корабли и катера, а также суда-лоцманы, у которых есть карты подводных преград.

