На одной из интерактивных выставок показали сам комплекс и ракету к нему.

Стали известны параметры украинской крылатой ракеты, известной под названием "Длинный Нептун". В частности точно озвучена дальность ракеты и вес ее боевой части, пишут эксперты Defence Express.

Отмечается, что на одной из интерактивных выставок, которая сейчас проходит в Киеве, под логотипом "Оружие" показан сам комплекс и ракета к нему. Эксперты сообщили, что комплекс получил индекс "Нептун Д", а обновленная ракета к нему - РК360Л. Ее дальность полета определена в 1000 км, и это в 3,5 раза больше, чем в задекларированной для противокорабельной версии противокорабельной ракеты Р360 в 280 км, отметили аналитики.

"Но, несмотря на кратное увеличение дальности полета, вес боевой части "Длинного Нептуна", РК360Л, также вырос - 260 кг против 150 кг в противокорабельной версии. И это действительно очень неожиданный сюрприз, потому что обычно большая дальность полета ракет достигается именно уменьшением боевой части", - пишут они.

Эксперты отметили, что в ракете "Нептун Д" разработчики одновременно решили задачу увеличения дальности и увеличения веса мощности боевой части.

"Более того, это означает техническую возможность ценой уменьшения объема топливных баков и дальности полета увеличить общий вес боевой части", - подчеркнули в Defence Express.

Кроме того, эксперты благодаря ранее опубликованным фото выяснили, что длина РК360Л составляет 6 метров (без ускорителя), что на около 1,5 метра больше, а диаметр корпуса увеличился с 38 см до примерно 50 см.

"Еще один очень важный аспект - указана возможность поражения как наземных, так и морских целей. То есть ракета продолжает иметь возможность поражения подвижных объектов. В то же время система наведения не раскрыта, но из-за отметки о возможности атаки кораблей возможно сделать предположение, что активная радиолокационная головка самонаведения в РК360Л осталась", - пишут аналитики.

Также они сообщили, что для обеспечения полета "Нептуна" над сушей "была решена сложная комплексная задача":

"Во-первых, обеспечен полет над переменным рельефом местности, что значительно сложнее полета над ровной водной поверхностью. Во-вторых, обеспечена возможность полета по определенному маршруту без спутниковой навигации. В-третьих, возможность точного поражения наземной цели, что значительно сложнее наведения на большой металлический объект на фоне моря. И уже дополнительно в РК360Л - одновременно увеличена дальность и вес боевой части".

"Длинный Нептун": что известно

Как писал ранее УНИАН, еще в марте 2025 года стало известно, что новая ракета "Нептун" прошла испытания и успешное боевое применение. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявлял, дальность удара ракеты - тысяча километров.

В августе в Украине впервые официально показали ракету Р-360 "Нептун", известную под неофициальным названием "Длинный Нептун". В День Независимости Украины на официальном аккаунте госпортала "Оружие" появилось видео, где, вероятно, продемонстрирован именно этот боеприпас наряду с другими образцами отечественного вооружения. Официальных характеристик новой ракеты тогда так и не раскрыли.

