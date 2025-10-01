Он призвал прекратить внутреннюю рознь.

Украинский актер и герой нового сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк ответил на резкую критику коллеги и воина полка "Азов" Даниила Мирешкина.

Напомним, как писал УНИАН, Мирешкин жестко "проехался" по Цымбалюку за роль военного в фильме "Привіт Лютий" и использование шеврона подразделения на съемочной площадке.

"Люди рыгают за этот шеврон на БКПП, чтобы его заслужить... И у тебя хватает наглости одевать форму и играть украинских героев, когда ты на интервью говоришь, что ты уклонился?" - возмутился Мирешкин.

Тарас Цымбалюк ответил в своем Instagram:

"Легендарное подразделение "Азов" присоединилось к сотрудничеству над фильмом "Привіт Лютий", где я сейчас снимаюсь… Более того, герой "Азова" надел на меня свой броник и шеврон. Далее, бойцы "Азова" постоянно присутствуют на съемке и инструктируют актеров в военных тонкостях и специфике. Этот жест был согласован задолго до старта съемок".

По его словам, в Киеве за 4 года снято несколько десятков фильмов о современных трагических реалиях, и 90% людей в кадре, которые носят форму и шевроны разных подразделений, - актеры.

"Еще мой театр с первых дней войны ежемесячно помогает нашим героям. С каждого спектакля какая-то часть идет на поддержку фронта. Мы миллионы уже направили в помощь ВСУ. Я сыграл почти 300 спектаклей: после каждого я стою на авансцене и призываю помогать нашей армии. Обесценив меня сейчас, поставили под сомнение важную волонтерскую роль моих коллег, которые тоже все эти 4 года собирают деньги для бойцов. Я, конечно, сделал выводы", - добавил "холостяк"

