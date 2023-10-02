В Международный день врача отправьте в качестве поздравления праздничную открытку и несколько добрых слов - поблагодарите медиков за их героический труд, который особенно важен сейчас, во время войны.
- Когда Международный день врача и история праздника
- Международный день врача - поздравления
- Международный день врача - открытки
Когда Международный день врача и история праздника
Международный день врача (International Doctor's Day) - это праздник солидарности врачей во всем мире. Отмечать его предложили Всемирная организация здравоохранения и международная гуманитарная организация "Врачи без границ", которая была создана в 1971 году. Ее сотрудники, независимо от национальности или религии, казывают медицинскую помощь всем нуждающимся в случае стихийных бедствий, эпидемий, вооруженных конфликтов, а также проводят просветительскую работу в борьбе со СПИДом и наркоманией. В Международный день врача они, а также другие представители медицины, получают поздравления и слова благодарности.
Международный день врача отмечают ежегодно в первый понедельник октября. В 2023 году этот день выпадает на 2 октября.
Напомним, что в Украине есть свой праздник - День медика, который, начиная с 2023 года, отмечают 27 июля.
Международный день врача - поздравления
Профессия врача - одна из самых благородных на земле, а ваша работа - крайне важна и необходима. Спасибо за ваш титанический труд, стойкость и выносливость, высокий профессионализм! Вы помогаете сохранить самое главное для человека - его здоровье. Будьте же и вы здоровы, счастливы и оптимистичны! Пусть вашу жизнь наполнят доброта, теплота и гармония. Долгих лет жизни, и храни вас Господь!
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Лечить людей - благое дело,
Важней нет дела на земле,
Здоровый дух в здоровом теле,
В больном - жизнь тлеет на нуле.
Лечить людей - благое дело,
Призванье это не для всех,
Оно для тех, кто может смело
Забыть себя ради других.
С Днем врача!
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Поздравляю с Международным днем врача! Вы спасаете самое ценное - жизнь людей. Пусть судьба вас щедро отблагодарит за ваш труд!
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С Международным днем врача
Хочу сегодня Вас поздравить.
Душевный свет пусть, как свеча,
Поможет грусть легко расплавить,
Наполнит сердце добротой.
Пусть этот свет вас согревает,
В путь направляет за мечтой
И жить всегда вам помогает!
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Поздравляю с профессиональным праздником наших уважаемых и дорогих врачей, целителей души и тела, спасающих жизнь и здоровье людей и возвращающим им надежду на лучшее. Пусть благодарные глаза пациентов будут для вас наградой и стимулом выполнять свой врачебный долг, а силы и энергия будут безграничны. С Днем врача!
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Поздравляю с днем врача!
Будет пусть здоровье,
Чтоб работали всегда
Вы с большой любовью.
Пусть болезнь, завидя вас,
Сразу отступает,
Силы высшие во всем
Пусть вам помогают!
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С праздником, с Международным днём врача! Спасибо за ваш нелёгкий и самоотверженный труд, за ваш профессионализм, за то, что продлеваете людям их жизненный путь!
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В Международный день врача будьте, прежде всего, здоровы и счастливы. Вы помогаете сохранить или восстановить самое главное - здоровье человека. Труд врача достоин почтения и уважения. Искренне желаем благополучия, достойной оплаты труда, высоких достижений на профессиональном поприще, здоровых улыбчивых пациентов.
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С Международным днем врача
Я вас сегодня поздравляю!
Простого счастья на века
Я от души Вам пожелаю!
Уверенных движений рук,
Здоровья крепкого, удачи,
Чтобы лечить любой недуг
И добротою, и лекарством.
А неудач вам не встречать,
Чтоб было всё всегда успешно,
И пусть у вас будет всегда
Спокойно на душе и сердце!
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С Международным днем врача! Желаю, чтобы Ваш труд никогда не оставался без внимания, ведь Вы - тот самый земной ангел, который спасает жизни людей. Здоровья Вам, сил, благодарных пациентов и счастья в жизни!
Международный день врача - открытки
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Ранее мы рассказывали, когда будут праздники и выходные в октябре 2023 - календарь по дням.