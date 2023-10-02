Когда Международный день врача и как красиво поздравить с профессиональным праздником.

В Международный день врача отправьте в качестве поздравления праздничную открытку и несколько добрых слов - поблагодарите медиков за их героический труд, который особенно важен сейчас, во время войны.

Когда Международный день врача и история праздника

Международный день врача (International Doctor's Day) - это праздник солидарности врачей во всем мире. Отмечать его предложили Всемирная организация здравоохранения и международная гуманитарная организация "Врачи без границ", которая была создана в 1971 году. Ее сотрудники, независимо от национальности или религии, казывают медицинскую помощь всем нуждающимся в случае стихийных бедствий, эпидемий, вооруженных конфликтов, а также проводят просветительскую работу в борьбе со СПИДом и наркоманией. В Международный день врача они, а также другие представители медицины, получают поздравления и слова благодарности.

Международный день врача отмечают ежегодно в первый понедельник октября. В 2023 году этот день выпадает на 2 октября.

Видео дня

Напомним, что в Украине есть свой праздник - День медика, который, начиная с 2023 года, отмечают 27 июля.

Международный день врача - поздравления

Профессия врача - одна из самых благородных на земле, а ваша работа - крайне важна и необходима. Спасибо за ваш титанический труд, стойкость и выносливость, высокий профессионализм! Вы помогаете сохранить самое главное для человека - его здоровье. Будьте же и вы здоровы, счастливы и оптимистичны! Пусть вашу жизнь наполнят доброта, теплота и гармония. Долгих лет жизни, и храни вас Господь!

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Лечить людей - благое дело,

Важней нет дела на земле,

Здоровый дух в здоровом теле,

В больном - жизнь тлеет на нуле.

Лечить людей - благое дело,

Призванье это не для всех,

Оно для тех, кто может смело

Забыть себя ради других.

С Днем врача!

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Поздравляю с Международным днем врача! Вы спасаете самое ценное - жизнь людей. Пусть судьба вас щедро отблагодарит за ваш труд!

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С Международным днем врача

Хочу сегодня Вас поздравить.

Душевный свет пусть, как свеча,

Поможет грусть легко расплавить,

Наполнит сердце добротой.

Пусть этот свет вас согревает,

В путь направляет за мечтой

И жить всегда вам помогает!

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Поздравляю с профессиональным праздником наших уважаемых и дорогих врачей, целителей души и тела, спасающих жизнь и здоровье людей и возвращающим им надежду на лучшее. Пусть благодарные глаза пациентов будут для вас наградой и стимулом выполнять свой врачебный долг, а силы и энергия будут безграничны. С Днем врача!

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Поздравляю с днем врача!

Будет пусть здоровье,

Чтоб работали всегда

Вы с большой любовью.

Пусть болезнь, завидя вас,

Сразу отступает,

Силы высшие во всем

Пусть вам помогают!

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С праздником, с Международным днём врача! Спасибо за ваш нелёгкий и самоотверженный труд, за ваш профессионализм, за то, что продлеваете людям их жизненный путь!

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В Международный день врача будьте, прежде всего, здоровы и счастливы. Вы помогаете сохранить или восстановить самое главное - здоровье человека. Труд врача достоин почтения и уважения. Искренне желаем благополучия, достойной оплаты труда, высоких достижений на профессиональном поприще, здоровых улыбчивых пациентов.

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С Международным днем врача

Я вас сегодня поздравляю!

Простого счастья на века

Я от души Вам пожелаю!

Уверенных движений рук,

Здоровья крепкого, удачи,

Чтобы лечить любой недуг

И добротою, и лекарством.

А неудач вам не встречать,

Чтоб было всё всегда успешно,

И пусть у вас будет всегда

Спокойно на душе и сердце!

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С Международным днем врача! Желаю, чтобы Ваш труд никогда не оставался без внимания, ведь Вы - тот самый земной ангел, который спасает жизни людей. Здоровья Вам, сил, благодарных пациентов и счастья в жизни!

Международный день врача - открытки

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Ранее мы рассказывали, когда будут праздники и выходные в октябре 2023 - календарь по дням.

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