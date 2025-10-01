По словам эксперта, Украина рискует попасть в критическую топливную зависимость от Турции.

Ограничение поставок топлива из румынского порта Констанца может вызвать ситуативный дефицит на украинском рынке, что приведет к кратковременному повышению оптовых цен на него, но, скорее всего, это не повлияет на его розничную стоимость.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин.

Он отметил, что, вследствие такого решения, Украина будет вынуждена покупать больше топлива в частности в Греции. При этом для импорта топлива морем в наше государство, по словам эксперта, сейчас используются корабли, грузоподъемностью максимум 6 тысяч тонн.

Видео дня

"Максимально 6 тысяч заходят, но это когда Дунай полноводный. А когда дождей нет, заходят и 2-3 тысячи тонн, загруженные наполовину. Теперь эти корабли поплывут через несколько морей и проливы Босфор и Дарданелла к Hellenic Petroleum (одной из крупнейших нефтяных компаний Юго-Восточной Европы, которая управляет тремя НПЗ в Греции, на которые приходится 57% нефтеперерабатывающих мощностей страны, - УНИАН). А маленькие корабли себя хуже чувствуют во время шторма, чем большой корабль. К тому же осень это время штормов и проливы могут закрываться из-за, например, плохой погоды. Таким образом есть риск нарушения ритмичности поставок топлива и возникновения ситуативных дефицитов", - отметил Леушкин.

Он считает, что следствием подобного ситуативного дефицита может быть кратковременный рост оптовых цен на топливо на 2-3 гривни.

"Скачок (оптовых цен на топливо, - УНИАН) на 2-3 гривни, а затем отскок... Теперь такие качели будут значительно чаще", - отметил эксперт.

Он добавил, что на розничные цены подобные колебания, скорее всего, не повлияют.

"Если только рынок не будет верить в то, что дефицит - это надолго", - уточнил он.

При этом специалист обращает внимание на то, что, вводя санкции для топлива из порта Констанца, Украина усиливает зависимость от маршрута поставок через Турцию, поскольку, при таком сценарии, возрастет импорт топлива из Греции. Это потенциально создает риск длительного дефицита топлива.

Леушкин напомнил, что еще в 2023 году были ограничены поставки топлива из портов Болгарии, в 2025 году "в немилость" попали турецкие порты, а теперь отсекают Румынию.

"Не дай Бог завтра мы побьем горшки с турками, или они захотят побить горшки. И они фактически перекрывают нам Босфор и Дарданеллу. Скажут, например, маленькие корабли пускаем в последнюю очередь. Вопрос, куда мы поедем за топливом. В Венгрию и Словакию не поедем, потому что там тоже могут перестать качать, Польшу и Литву мы всю пропылесосили... Больше некуда ехать. Половина украинского рынка оказывается в руках у Эрдогана", - констатировал эксперт, добавив, что оперативно перекрыть дефицит при таком сценарии будет невозможно.

Ограничение импорта топлива в Украину - последние новости

В середине сентября стало известно о намерениях ограничить импорт индийского дизеля в Украину, который производится, в частности из российской нефти. Предполагается, что топливо будет проходить лабораторную проверку.

Кроме этого, обсуждается введение аналогичных ограничений и для поставок топлива из порта Констанца, поскольку часть его производится из российского сырья. Как и в случае с ограничениями в отношении индийского дизеля, официальных сообщений о санкциях нет.

Вас также могут заинтересовать новости: