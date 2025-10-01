На отдельных направлениях Силы обороны продвинулись от 100 м до 1400 м.

Силы обороны Украины рассекли так называемый "Добропольский выступ" российских захватчиков. За минувшие сутки украинские воины восстановили контроль над 2,2 кв.км территории.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в своем Телеграмм-канале. Он добавил, что украинские защитники делают все, чтобы нанести максимальные потери врагу.

Были проведены ударно-поисковые действия для уничтожения врага на территории 3 кв. км Покровского района Донецкой области. На отдельных направлениях Силы обороны продвинулись от 100 м до 1400 м. В ходе боев было ликвидировано 52 российских захватчика. Всего за сутки враг потерял 80 человек.

"Всего за время контрнаступательной операции в Покровском районе освобождено 177,8 кв. км, зачищено от диверсантов 198,9 кв. км", – акцентировал Сырский.

Отмечается, что на Добропольском направлении потери врага уже составили около 3320 человек, из них безвозвратные – 1864.

Также оккупационные войска РФ потеряли 971 единицу вооружений и военной техники.

Война в Украине: это стоит знать

Российские захватчики атаковали критическую инфраструктуру в Славутиче. Из-за этого часть Черниговской области обесточена. В регионе ввели графики отключения света, согласно которым люди будут сидеть без электричества по 12 часов в сутки.

Кроме того, враг атаковал жилой квартал в Балаклее Харьковской области. Погибла женщина, есть пострадавшие.

