Силы обороны Украины рассекли так называемый "Добропольский выступ" российских захватчиков. За минувшие сутки украинские воины восстановили контроль над 2,2 кв.км территории.
Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в своем Телеграмм-канале. Он добавил, что украинские защитники делают все, чтобы нанести максимальные потери врагу.
Были проведены ударно-поисковые действия для уничтожения врага на территории 3 кв. км Покровского района Донецкой области. На отдельных направлениях Силы обороны продвинулись от 100 м до 1400 м. В ходе боев было ликвидировано 52 российских захватчика. Всего за сутки враг потерял 80 человек.
"Всего за время контрнаступательной операции в Покровском районе освобождено 177,8 кв. км, зачищено от диверсантов 198,9 кв. км", – акцентировал Сырский.
Отмечается, что на Добропольском направлении потери врага уже составили около 3320 человек, из них безвозвратные – 1864.
Также оккупационные войска РФ потеряли 971 единицу вооружений и военной техники.
Война в Украине: это стоит знать
Российские захватчики атаковали критическую инфраструктуру в Славутиче. Из-за этого часть Черниговской области обесточена. В регионе ввели графики отключения света, согласно которым люди будут сидеть без электричества по 12 часов в сутки.
Кроме того, враг атаковал жилой квартал в Балаклее Харьковской области. Погибла женщина, есть пострадавшие.