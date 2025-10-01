Рассказываем, какие привычки старят нас, и можно ли в 40 выглядеть на 25.

Что нужно делать, чтобы выглядеть моложе своего возраста? Многие полагают, что нужны дорогущие кремы, или хорошие гены, а лучше помощь косметологов. Но, как показывает опыт, секрет молодой внешности гораздо прост: дело не в том, что делают люди, которые выглядят значительно моложе своих лет - дело в том, чего они не делают.

Что делать, чтобы лицо выглядело моложе - 12 привычек, от которых нужно отказаться

Было замечено, что молодость кожи и общее состояние организма во многом зависят от привычек. Те, кто стареет медленно, сознательно избегают ряда повседневных действий, которые ускоряют процесс старения. Поэтому эксперты составили список из 12 привычек, которых стоит избегать, чтобы сохранить свежий и молодой вид, пишет издание VegOut.

Итак, что не делают люди, которые в 40 выглядят на 25:

Не спят со "вчерашним" лицом

Макияж, солнцезащитный крем, городской смог и пот не должны оставаться на вашей подушке. Это все раздражает кожу, забивает поры и делает лицо тусклым. Для тех, кто сохраняет молодость кожи, вечернее умывание – это как чистка зубов, вне зависимости от того, насколько поздно.

Делайте все просто: возьмите мягкое очищающее средство, затем нанесите увлажняющую сыворотку и крем. Если у вас был стойкий макияж или солнцезащитный крем, то сначала очистите кожу маслом, а затем умойтесь.

Не забывают об ультрафиолете

Люди с молодой, сияющей кожей знают: солнце влияет на нас даже тогда, когда мы этого не замечаем. Прогулки с собакой, поездка в машине, сидение у окна или короткая вылазка в магазин – везде есть ультрафиолет. Он разрушает коллаген и провоцирует появление пигментных пятен задолго до того, как вы получите ожог.

Наносите крем с SPF 30 и выше каждый день, независимо от погоды, и обновляйте его, если долго находитесь на улице. Это как страховка для вашей кожи, которая сохранит молодость завтра.

Не пренебрегают сном

Как выглядеть моложе за 10 дней естественным образом? Секрет прост - высыпаться. Хронический недосып отражается на лице сразу - оно становится тусклым, воспаленным, появляются "мешки" под глазами.

Создайте себе вечерний ритуал: приглушите свет, уберите телефон, поддерживайте в комнате прохладу и тишину. И постарайтесь спать 7-9 часов каждую ночь. Качественный сон - это самый простой и бесплатный уход за кожей.

Не допускают обезвоживания

Жажда - это сигнал, который организм дает слишком поздно. Обезвоживание делает кожу тусклой и углубляет мелкие морщины. Люди, которые выглядят свежо, постоянно пьют воду, а также едят продукты с высоким содержанием жидкости - огурцы, цитрусовые, листовые овощи и ягоды.

Начинайте день со стакана воды и держите бутылку под рукой. Если много потеете, добавьте щепотку соли или немного кокосовой воды.

Не травмируют кожу

Ежедневные скрабы и кислотные средства могут повредить защитный барьер кожи. Это вызывает покраснения, шелушение и повышенную чувствительность.

Выбирайте мягкий пилинг несколько раз в неделю, а не каждый день. Увлажняйте лицо утром и вечером, а активные средства, такие как ретиноиды или кислоты, используйте постепенно, чередуйте их по вечерам.

Не позволяют стрессу диктовать ритм жизни

Стресс - это часть жизни, но постоянное напряжение ускоряет старение. Стресс также вызывает воспаления и нарушает сон, пищеварение и гормональный баланс.

Включайте в день короткие паузы для восстановления: гуляйте 10 минут на свежем воздухе, делайте дыхательные упражнения, двигайтесь. Даже небольшой перерыв помогает снизить уровень стресса и дают нам возможность восстановиться.

Не ограничиваются кардиотренировками

Бесконечные кардиотренировки могут сделать тело стройным, но мышцы остаются вялыми. Мышцы - это естественная поддержка осанки и лица, суставов. Мышцы также регулируют уровень сахара и ускоряют обмен веществ.

Включайте силовые тренировки 2-4 раза в неделю. Используйте вес собственного тела, резинки или гантели, делайте приседания, наклоны, отжимания. Сильные ягодицы и спина делают вам ровную осанку, что мгновенно добавляет молодости и уверенности в себе.

Не позволяют сахару управлять собой

Чрезмерное употребление сахара ускоряет старение кожи. Постоянные скачки сахара истощают энергию и портят настроение.

Полностью отказываться от сладкого не обязательно. Главное - сбалансировать рацион: белки, клетчатка, полезные жиры. Сладости оставьте для особых случаев и наслаждайтесь ими без чувства вины.

Не трогают лицо в течение дня

Бессознательные прикосновения к лицу переносят бактерии, раздражают кожу и могут растягивать нежные участки. Потирание глаз ломает ресницы, выдавливание прыщей - оставляет следы.

Следите за собой: держите под рукой салфетки, используйте глазные капли при зуде, держите ногти короткими, а руки заняты мячиком или ручкой. И регулярно очищайте экран телефона.

Не игнорируют свою осанку и дыхание

Сгорбленные плечи и поверхностное дыхание сдавливают грудь и смягчают контуры лица. Прямая спина "поднимает" лицо и "открывает" взгляд, а спокойное дыхание - снижает стресс, буквально за считанные минуты.

Поставьте напоминания об осанке, распрямите плечи и вытяните заднюю часть шеи. Практикуйте медленное носовое дыхание в течение дня - вы сразу почувствуете себя бодрее и моложе.

Не забывают проветривать комнату

Сухой, застоявшийся воздух обезвоживает кожу и раздражает глаза. Чистящие средства, кухонный дым даже свечи делают цвет лица тусклым.

Открывайте окна во время готовки, включайте вентилятор, используйте очистители воздуха. Зимой или в сухом климате помогает увлажнитель воздуха.

Не перегружают себя обязательствами каждый час

Хроническая спешка, постоянные задачи крадут время на восстановление. Постоянная спешка - это плохое питание, пропущенная тренировка, стресс.

Учитесь говорить "нет" без чувства вины. Объедините дела в блоки, делайте паузы между встречами, планируйте ужины на напряженные недели. Оставляйте утро или вечер для отдыха и спорта. Ваше свободное пространство - это не лень, а поддержание баланса.

