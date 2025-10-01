Со стороны Сил обороны сейчас привлечены дополнительные бригады, которые оттесняют врага на севере Купянска.

Для российских оккупантов важен не сам Купянск, как скорее Купянск-Узловой - артерия, которая поможет перебрасывать быстро силы и ресурсы. Такое мнение высказал офицер отделения коммуникаций 116 ОМБр ВСУ Валерий Киселев.

"Из прошлых действий всегда, где россиянам удавалось подвинуть нашу оборону или создать какую-то напряженную ситуацию, они сразу начинали усиливать давление на это место. Скорее всего, происходит усиление их и мясных отделений, и высокотехнологичных для того, чтобы продавить, добавить тот прорыв, который они смогли сделать", - заявил он в эфире Еспресо.

По его словам, со стороны Сил обороны сейчас привлечены дополнительные бригады, которые оттесняют врага на севере Купянска и возвращают его на ту линию соприкосновения, которая была на момент месяца или полтора назад.

"116-я бригада держит позиции напротив восточнее Купянска, напротив Купянска. И эти позиции не были сдвинуты врагом. Проникновение россиян в Купянск создало определенную проблему для нас, потому что это напрягало нашу логистику через переправы, через город", - рассказал Киселев.

Он рассказал, что теперь украинским защитникам приходится заниматься зачисткой и отодвижением россиян для того, чтобы продолжить доставлять к своим воинам, к своим передним частям - все, что там надо. Офицер добавил:

"То, что враг будет пытаться обойти Купянск или заровнять его так, чтобы мы оттуда вышли, то несомненно, потому что для них нужен Купянск-Узловой. Это достаточно большой логистический узел, который они смогут потом использовать для своих нужд. И поэтому, я думаю, что Купянск будет и дальше под давлением и постоянными штурмами, потому что для них важен не сам Купянск, как скорее Купянск-Узловой, как артерия, которая поможет перебрасывать быстро силы".

Война в Украине - ситуация в Купянске

Ранее военный эксперт Павел Нарожный заявил, что ситуация в районе Купянска Харьковской области является довольно тяжелой. Он отметил, что у российских подразделений, которые уже есть в городе, возникают серьезные проблемы с логистикой через реку Оскол.

