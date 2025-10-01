Украинский министр напомнил Орбану, что есть много организаций куда входят и Украина и Венгрия.

Венгрии, которая не хочет входить в организацию совместно с Украиной, придется выйти из десятков интеграционных форматов.

Так министр иностранных дел Украины Андрей Сибиги в X ответил на заявление венгерского премьер-министра Виктора Орбана и напомнил ему, что существует много интеграционных форматов, в которые входит и Венгрия и Украина.

"ООН, Совет Европы, ВТО, МВФ, ЦЕИ, ЕБРР, Дунайская комиссия, ОЗХО, МАГАТЭ, ФАО и десятки других. Итак, Венгрия намерена выйти из них всех, не так ли?", - спросил Сибига.

Видео дня

Украина и Венгрия

На фоне скандала с венгерскими дронами в Закарпатье премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пожаловался на "преследование" со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

Он напомнил, что Венгрия является членом НАТО и Евросоюза, без которых, по убеждению Орбана, Украина "давно бы развалилась".

Сам Орбан является марионеткой Кремля и большим сторонником российского диктатора Владимира Путина. Он не раз выступал с антиукраинскими заявлениями и блокировал принятие санкций против РФ за ее войну против Украины.

На днях издание Politico написало, что Орбан может получить неожиданного союзника в том, чтобы не дать Украине вступить в Евросоюз. Им может стать президент Франции Эммануэль Макрон.

Вас также могут заинтересовать новости: