2 октября - важный день для верующих со многими запретами.

Дата 2 октября особенна для украинцев, ведь с ней связано немало обычаев. В мире отмечается сегодня праздник противодействия насилию, а также одной важной медицинской профессии. В народных верованиях день в целом считается несчастливым.

Какой сегодня праздник в Украине

Из известных украинцев в праздник сегодня родились такие личности - композитор Денис Сичинский, поэт Павел Филипович, писатель Иван Багряный, дзюдоистка Татьяна Беляева и певец Андрей Данилко.

Праздник сегодня в Украине не отмечается, это обычный рабочий четверг. Однако украинские врачи сферы урологии вместе с коллегами со всего мира будут отмечать Всемирный день уролога.

Какой сегодня праздник церковный

С переходом на новоюлианский стиль в православии чествуют мучеников Киприана и Устинии Антиохийских. Этим двум праведникам молятся о благополучии и защите от врагов мужчины и женщины соответственно. По старому церковному стилю 2 октября - праздник князя Игоря Киевского и Черниговского, причисленного к святым.

Какой сегодня праздник в мире

ООН установила на сегодняшнюю дату День ненасилия, который призывает людей быть терпимыми и добрыми к окружающим.

2 октября есть еще несколько международных событий, например, такие праздники сегодня: День воздушного шарика, День сельскохозяйственных животных, День трезвости, День социального педагога.

Некоторые именинники этой даты обрели всемирную славу - английский король Ричард III, индийский политик Махатма Ганди, поэт Уоллес Стивенс и рок-музыкант Стинг.

Какой сегодня праздник в народе

Поскольку синоптиков в далекие времена не было, делать прогнозы погоды людям помогали приметы:

дуб уже полностью пожелтел - зима будет суровой;

чем больше грибов в лесу, тем теплее будет осень;

дождь предвещает затяжные заморозки;

если солнце пригрело, то впереди бабье лето.

Наши предки на Куприяна и Устинию старались не выходить из двора без надобности и ни с кем не ссориться, чтобы не попасть в неприятности. Верили, что святые благословляют трудолюбивых людей, поэтому дома занимались уборкой, ремонтом, рукоделием. На участке сеяли озимые овощи и собирали зелень.

В Киевской Руси в этот период длился сезон свадеб. Семьи старались отгулять, пока ещё было обилие еды. Незамужние девушки молились Богородице, чтобы помогла найти достойного жениха.

Что нельзя делать сегодня

Если вы запомнили, какой сегодня церковный праздник, то стоит знать и о его запретах. Под строгим запретом употребление алкоголя - кто выпьет спиртное, тот призовет нечисть. По возможности воздержитесь от путешествий и переезда. Нежелательно вести себя шумно и много разговаривать.

