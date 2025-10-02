Главы государств и правительств ЕС обсудили совместные действия на ближайшие годы.

В копенгагенский порт, 1 октября, вошел немецкий фрегат и встал на причал. Вместе с ним военные корабли и силы направили Польша, Швеция, Франция, Финляндия, Нидерланды, а также Великобритания, США и Украина. Повод серьезный: после серии недавних атак дронов в Дании собрались лидеры европейских стран.

Но эта демонстрация силы и солидарности не смогла скрыть того факта, что двадцати семи странам в действительности крайне трудно координировать свои усилия в сфере безопасности, пишет Le Monde. Спустя почти четыре года после вторжения России в Украину оборона Европа так и не построена, а вопрос поддержки Киева становится всё более настоятельным.

"Нам нужно больше солидарности в Европе", — заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. По словам премьер-министра Дании Метте Фредериксен, Европейский Союз страдает от "гибридной войны". Речь идет про манипуляции миграцией, кибератаки, дроны, саботаж кабелей и трубопроводов…

"Россия нас испытывает, и это будет продолжаться. Мы находимся в самой опасной ситуации со времён окончания Второй мировой войны", — добавила она. Также сообщается, что лидеры ЕС посвятили большую часть времени обсуждению вопросов обороны.

"Хорошо обсуждать, но нужно действовать. Документы не выявляют дроны", — заявил президент Литвы Гитанас Науседа, имея в виду "дорожную карту" по перевооружению Европы к 2030 году, которую президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила в Копенгагене.

"Дорожная карта" по перевооружению

Программа, основанная на четырёх ключевых проектах — "стена дронов", наблюдение за восточным флангом, щит противовоздушной обороны и космический оборонный щит, дополняет бюджетный план ЕС, направленный на облегчение инвестиций, и должна сопровождать рост военных расходов по всему континенту.

Однако инициатива фон дер Ляйен раздражает Францию, Италию и Германию, которые напоминают, что у Еврокомиссии нет компетенций в вопросах обороны. Там, где она намерена, в частности, отслеживать и централизовать укрепление европейских армий, эти страны хотят сохранить контроль над крупными военными проектами.

Президент Еврокомиссии пыталась убедить страны, что действует в их интересах, взяв на себя роль "координатора и посредника", чтобы сделать европейские вооруженные силы "совместимыми"...

Малые страны, у которых мало или вовсе нет оборонной промышленности, напротив, выступают за то, чтобы у Комиссии было больше полномочий. По их мнению, это поможет лучшей координации в Европе, хотя бы в вопросах совместных закупок.

Ранее УНИАН сообщал, что в Дании призвали НАТО к серьезным действиям из-за "гибридной войны" РФ. Альянсу нужно "более глубоко" обсудить, как реагировать на враждебные действия Москвы: от нарушений воздушного пространства до саботажа.

Кроме того, Макрон сделал заявление о "репарационном кредите" для Украины на 140 миллиардов евро. Французский лидер заявил, что поддерживает мнение премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера, который критически отнесся к инициативе Европейской комиссии.

