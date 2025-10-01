Проект предусматривает установку полосы солнечных панелей длиной 400 километров и шириной 5 километров.

Китай приступил к строительству "Великой солнечной стены", которая будет простираться на 400 километров в пустыне Кубуци в Монголии. Ожидается, что проект будет произвести 100 ГВт солнечной энергии к 2030 году.

Издание Eco News пишет, что идея проекта заключается в превращении пустыни в центр возобновляемой энергии.

Проект основан на успехе солнечной электростанции Junma, которая была построена в 2019 году и занесена в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейший проект солнечных панелей, проецирующих изображение скачущей лошади, созданное из фотоэлектрических массивов. Только на станции Junma ежегодно производилось более 2 миллиардов киловатт-часов.

"Великая солнечная стена" выходит за рамки простого производства электроэнергии. Благодаря установке солнечных панелей на возвышенностях можно уменьшить испарение почвы, а проект будет способствовать росту травы и, возможно, растительности. Проект не только борется с опустыниванием, но и возрождать "море смерти".

Все планировщики, участвующие в проекте, уже пришли к мнению, что солнечные установки могут помочь стабилизировать песчаные дюны, уменьшить количество пыльных бурь и способствовать развитию сельского хозяйства. Анализ спутниковых данных NASA и Landsat уже показал озеленение в районах пустыни Кубуци.

Самое приятное, что такие солнечные фермы в пустыне создают рабочие места, что свидетельствует о социально-экономических выгодах. Эта инициатива дает начало модели, известной как агровольтаика, которая сочетает производство энергии с устойчивым сельским хозяйством.

Китай вновь занял лидирующие позиции по глобальной мощности солнечной энергии, на его долю приходится 51% от общего мирового объема. Только с 2017 по 2023 год Пекин ежегодно добавлял 40 000 мегаватт солнечной энергии, превышая рост США за тот же период.

Поднебесная, безусловно, движется к будущему с устойчивой энергетикой, однако при этом страна довольно четко демонстрирует свое намерение доминировать на рынках чистой энергии.

