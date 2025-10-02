F-35 медленнее F-16, но имеет преимущества в скрытности, сенсорах и маневренности.

Большинство считает, что главное преимущество истребителя - это скорость, однако бывший пилот F-35 Хасард Ли отмечает: в современном воздушном бою все гораздо сложнее, пишет Slash Gear.

По его словам, F-35, который считается одним из самых современных самолетов мира, медленнее некоторых других моделей. Например, F-16 способен развивать скорость до 2,0 Маха, тогда как F-35 имеет максимальную скорость всего 1,6 Маха. Однако это не означает, что он уступает в бою.

Ли объясняет: любой самолет имеет ограничения по перегрузке - от 7,5 до 9 G. Это означает, что на высокой скорости радиус поворота увеличивается, и пилот может промахнуться мимо цели, оказавшись в зоне огня противника. Так что скорость иногда делает самолет уязвимым.

"Если вы слишком быстро войдете в маневр, вы рискуете из хищника превратиться в добычу", - подчеркнул пилот.

Современные бои все больше зависят не от максимальной скорости, а от других факторов:

скрытности - если враг не видит самолет на радаре, он не может его атаковать;

датчиков и сенсорных систем - они дают пилоту лучшую ситуационную осведомленность;

тягоемкости - соотношение мощности двигателя к весу самолета, что определяет его способность быстро маневрировать.

Такие приоритеты объясняют, почему современные истребители имеют более низкие максимальные скорости, чем советские МиГ-25 или другие самолеты 70-80-х годов. Однако благодаря новым технологиям они остаются более живучими, маневренными и опасными для врага.

