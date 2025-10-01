РФ также обсуждает поставки сжиженного газа в Индию.

Россия планирует наращивать поставки сжиженного газа в Китай по проекту "Арктик СПГ-2", который находится под американскими санкциями, сообщает Reuters.

"Здесь у нас очень серьезное совместное продвижение идет... Перспективы сотрудничества в энергетической сфере у России с Индией и Китаем очень хорошие", - отметил министр энергетики страны-агрессорки Сергей Цивилев в интервью российским СМИ.

При этом он отказался отвечать на вопрос о стоимости российского газа для Китая, который будет поставляться в рамках проекта "Сила Сибири-2", посоветовав журналистам обратиться к "Газпрому" или китайской компании CNPS.

Экспорт российских нефти и газа

Проект "Арктик СПГ-2" попал под американские санкции во времена президентства Джо Байдена из-за полномасштабного вторжения России в Украину, и долгое время страна-агрессор не могла найти покупателей на "голубое топливо", поскольку они рискуют попасть под вторичные санкции.

Вместе с тем, 28 августа плечо "жертве американских санкций" подставил Китай, и первый танкер не из "теневого флота" с грузом сжиженного газа пришвартовался именно там.

Позже выяснилось, что это не была разовая акция. 6 сентября стало известно, что уже второй танкер с российским сжиженным газом с "Арктик СПГ-2" пришвартовался в Поднебесной, а по состоянию на конец сентября Китай получил 7 кораблей с "запрещенным газом".

Несмотря на показательное игнорирование американских санкций Китаем, Вашингтон лишь угрожает Поднебесной ответными мерами. 2 августа The Washington Рost сообщал о том, что США готовят санкции против Поднебесной. Но пока дальше угроз на официальном уровне дело не пошло.

