Постепенно магнитная буря ослабнет, но сегодня она еще будет на уровне G2 - умеренная.

Магнитная буря, которая началась еще 29 сентября, продолжит оказывать влияние на Землю и 2 октября.

По данным Британской геологической службы, усиление геомагнитной активности связано с затяжным воздействием медленного коронального выброса массы, который произошел 24 сентября, в сочетании с остаточным влиянием корональной дыры.

К тому же специалисты зафиксировали более ранний, чем ожидалось, приход потока высокоскоростного солнечного ветра. Он будет влиять на нашу планету и в ближайшие дни, что поддержит возмущения магнитного поля Земли. В течение 2 октября прогнозируются активные периоды, местами возможны бури уровня G1, а иногда и до G2.

По оценкам ученых, риск сильных колебаний сохранится до ктакже 3 и 4 октября, хотя вероятность бурь уровня G2 постепенно снизится.

Магнитные бури уровня G2 - что важно знать

Геомагнитные бури уровня G2 относятся к категории умеренных. Их фиксируют, когда планетарный Kp-индекс достигает значения 6. Такие явления происходят несколько десятков раз в год и более ощутимы, чем слабые бури G1.

Для большинства людей они обычно не представляют серьезной угрозы, однако метеочувствительные могут испытывать головную боль, усталость, раздражительность или перепады давления. В дни таких бурь советуют избегать стрессов, изнурительных физических нагрузок и больше отдыхать.

На техническом уровне, бури G2 могут влиять на радиосвязь и работу спутников. Кроме того, расширяется зона появления полярных сияний - их можно наблюдать значительно южнее обычных широт.

