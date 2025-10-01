В зависимости от места остановки поезда, пассажиры находятся в вокзальных укрытиях или в вагонах.

Российские оккупационные войска в очередной раз атаковали украинскую железнодорожную инфраструктуру. Из-за обстрелов в Сумской области фиксируются повреждения инфраструктуры и обесточивание.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци". Перевозчик отметил, что привел в готовность резервные тепловозы. Железнодорожники ожидают отбоя воздушной тревоги для обследования путей и восстановления движения поездов.

Сейчас ряд поездов задерживается, добавляют в УЗ (информация о задержках по состоянию на 23:02):

Видео дня

№779/780 Киев-Сумы (+02:57);

№787/788 Киев-Шостка (+01:05);

№773/774 Шостка-Киев (+03:30);

№143/144 Сумы-Львов (+01:40).

"В зависимости от места остановки поезда, пассажиры находятся в вокзальных укрытиях или в вагонах. Наши диспетчеры максимально пристально следят за ситуацией безопасности в регионе, а локомотивные бригады готовятся нагонять отставание от графика", – говорится в сообщении.

Атаки России по железнодорожной инфраструктуре

Почти ежедневно российские оккупанты бьют по железнодорожной сети Украины, что приводит к задержкам движения поездов. К примеру, 30 сентября россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру на Черниговщине.

Ранее председатель правления УЗ Александр Перцовский рассказывал, что Россия систематически бьет по украинской железной дороге. По его словам, почти каждую ночь враг применяет для этого в среднем шесть-семь дронов-камикадзе "Шахед".

Вас также могут заинтересовать новости: