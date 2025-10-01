Продюсер загадочно высказался о будущем их отношений.

Известный украинский продюсер Юрий Никитин впервые высказался о настоящей, по его мнению, причине развода с певицей Ольгой Горбачевой и заинтриговал заявлением о дальнейшей судьбе их отношений.

"Точно развод, но я не знаю - финальный или нет. Но все, что говорила Оля в интервью, - правда. Так и есть, так и происходит", - отметил он в интервью ведущей Алине Доротюк.

По его словам, инициатором окончательного решения о разводе была супруга, хотя думали об этом они оба:

"Она высказала мнение, которое было у нас обоих. Мы устали от отношений, наверное. От тех, какие они были на том этапе. И нам нужно какое-то время перезагрузки. Может быть, посмотрим".

При этом Никитин также подчеркнул, что лично для него важен не статус а то, какие между ними отношения.

"Мне кажется, что сейчас мы находимся в более хороших отношениях, чем в последний период, когда мы жили как пара", - сказал продюсер.

На вопрос, намерен ли он как-то бороться за отношения, Никитин ответил:

"А как я могу бороться? Что зависит от меня? Я как уважал, так и уважаю. И как относился хорошо, так и отношусь. То есть мое отношение не меняется. Но я понимаю, что в данном моменте наши дороги расходятся, и это не хорошо и не плохо. Просто такова ситуация".

Напомним, в конце июля Ольга Горбачева объявила о разводе с Юрием Никитиным и назвала свои причины.

