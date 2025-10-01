Врачи назвали незаметные риски для развития рака ротовой полости. Среди них - распространенная во всем мире привычка пить чай.

Врачи предостерегают, чтогорячий чай может повышать риск развития рака. Об этом медики заявили в рамках Европейской недели профилактики рака головы и шеи, пишет Rzeczpospolita.

По данным исследований, температура жидкости может иметь прямое влияние на развитие опасных онкологических заболеваний.

Специалисты отмечают, что рак ротовой полости и горла составляет около 2,5% всех случаев рака. Чаще всего он поражает мужчин и связан с курением, употреблением алкоголя и вирусом папилломы человека. В то же время врачи обращают внимание и на фактор, который часто недооценивают - температуру напитков.

Видео дня

"Исследование, проведенное в Иране, показало: ежедневное употребление примерно 700 мл чая при температуре более 60°C повышает риск рака пищевода на 90%. Международное агентство по исследованию рака классифицирует напитки выше 65°C как вероятно канцерогенные", - пояснила доктор Агнешка Юшкевич из Medicover Stomatologia.

По ее словам, опасным может быть не только чай, но и любая горячая жидкость - от супа до воды.

Врачи отмечают, что в последние годы количество случаев рака ротовой полости растет. На это влияют задержки в диагностике после пандемии, увеличение количества курильщиков, а также популяризация электронных сигарет и никотиновых пакетиков. Исследования показывают, что даже безникотиновый аэрозоль от вейпов может повреждать ДНК клеток ротовой полости и запускать механизмы, связанные с развитием рака.

Вас также могут заинтересовать новости: