

1 октября 2025 года состоялась встреча министров финансов стран "Большой семерки", где руководители министерств договорились усиливать давление на Россию и принять меры для поддержки Украины.

"Дальнейшие эскалационные действия России, включая нарушение воздушного пространства НАТО, усиление атак на гражданское население и повреждение правительственных и дипломатических зданий в Украине, являются неприемлемыми и подрывают усилия по достижению мира", – говорится в заявлении министров стран G7, опубликованном на сайте правительства Канады.

Отмечается, что настало время для усиления мер, направленных на укрепление стойкости Украины и критического ослабления способности России вести ее войну.

Разрабатываются варианты для финансовой поддержки Украины. Среди прочего, речь идет об использовании всех российских активов, замороженных в юрисдикциях стран G7.

Также министры согласились с необходимостью максимально усилить давление на экспорт российской нефти, который является основным источником доходов Москвы. Будут приниматься и меры для сокращения и постепенного прекращения импорта продукции из России – речь в том числе об импорте углеводородов.

Замороженные активы РФ

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину только в Европе заморозили примерно 210 миллиардов евро российских активов. Уже не первый месяц ведутся дискуссии об их использовании для поддержки нашей страны.

Были случаи предоставления Украине кредитов, которые будут погашать за счет доходов от этих активов – в частности 20 млрд долларов от США.

На днях в Сенат Соединенных Штатов Америки внесли резолюцию с призывом ежемесячно передавать Украине по $10 млрд из российских активов до полного их исчерпания. С соответствующей инициативой выступил республиканец Джон Кеннеди.

