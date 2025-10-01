SkyShark имеет боевую нагрузку 10-20 кг, а заявленная дальность полета составляет около 250 км.

Британская компания MGI Engineering передаст Украине новые ударные дроны SkyShark. Разработчики заверили, что эти беспилотники сочетают в себе технологии "Формулы-1" и доступный ценник. Об этом сообщает United24 Media.

В MGI Engineering заявили дроны SkyShark будут развернуты в Украине примерно через шесть недель. Эти беспилотники имеют боевую нагрузку 10-20 кг, а заявленная дальность полета составляет около 250 км с максимальной скоростью около 450 км/ч.

В MGI Engineering поделились, что SkyShark использует бортовую систему наведения на цель для поиска и пикирования. Ориентировочная цена беспилотника составит около 67 тысяч долларов. Представители британской компании рассказали журналистам, что украинские партнеры уже готовятся к производству этих БПЛА.

Также MGI Engineering разрабатывает более тяжелый ударный дрон дальнего радиуса действия TigerShark. Разработчики подчеркнули, что он призван заполнить пробел между небольшими FPV-дронами и дорогостоящими крылатыми ракетами.

Основатель MGI Engineering Майк Гаскойн в разговоре с журналистами заявил, что примерно через два месяца должны состояться первые испытательные полеты TigerShark. По его словам, стоимость этого дрона составит менее 400 тысяч фунтов стерлингов (около 539 тысяч долларов).

"SkyShark оснащен системой наведения на цель. Найдите цель, выполните пикирующий маневр, чтобы поразить цель, и боевая нагрузка сработает. Вот в чем заключается его основная роль", - объяснил Гаскойн.

Журналисты напомнили, что Гаскойн работал 27 лет в "Формуле-1". В 1989 году он стал руководителем отдела аэродинамики в McLaren, а затем работал в командах Sauber, Tyrrell, Jordan, Renault Sport, Toyota Racing и Team Lotus.

По словам Гаскойна, он перенес свой опыт работы с легкими композитными материалами, а также годы проектирования гоночных болидов в разработку дронов. Он добавил, что создание военных беспилотников является для него инженерной задачей.

"Я не вижу никаких проблем в том, чтобы использовать наши инженерные возможности для поддержки Украины, потому что это правильно", - рассказал Гаскойн.

Ранее министр иностранных дел Румынии Оана Тойю рассказала, что ее страна собирается наладить в короткие сроки совместное с Украиной производство дронов-перехватчиков для внутреннего использования, а также для союзников по Европейскому Союзу и НАТО. По ее словам, производство наладят на территории Румынии.

Глава МИД Румынии отметила, что переговоры с Украиной о совместном производстве таких дронов начались еще до серии нарушений воздушного пространства "неизвестными" беспилотниками.

