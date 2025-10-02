Соединенные Штаты предоставят Украине разведданные для нанесения ударов по России с использованием ракет большой дальности, а также позволят Киеву атаковать энергетическую инфраструктуру в глубине территории Кремля. Кроме того, рассматривается возможность отправки оружия в Украину, которое позволит поразить больше российских целей.

США также просят союзников по НАТО оказать аналогичную поддержку, пишет The Telegraph. Сообщается, что Украина получала пользу от американской разведки на протяжении всей войны, однако Киев запросил дополнительную помощь для ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, трубопроводам и электростанциям, чтобы лишить Кремль жизненно важных доходов и нефти.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, призывает европейские страны прекратить закупки российской нефти в обмен на его согласие ввести жесткие санкции против Москвы.

Видео дня

По данным американских чиновников, одобрение передачи разведданных произошло незадолго до того, как Трамп предположил, что Украина может вернуть себе все земли, оккупированные Россией. Это стало резким риторическим сдвигом в пользу Киева.

"После того как я увидел экономические проблемы, которые война вызывает в России, я считаю, что Украина при поддержке Европейского Союза находится в положении, когда может сражаться и выиграть, вернув всю Украину в её изначальных границах", — написал тогда американский президент, вскоре после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

США также рассматривают запрос Украины о дополнительной военной помощи, включая ракеты Tomahawk с дальностью действия 2 500 км, которые способны поражать Москву и значительную часть Западной России.

Впервые США окажут помощь в украинских ударах ракетами большой дальности по энергетическим целям глубоко на территории России, пишет СМИ. Ведь доходы от энергетики остаются главным источником средств Кремля для финансирования военных действий.

Новость дополняется...

Вас также могут заинтересовать новости: