России не на кого полагаться в случае потери генерации.

Украина имеет вооружение, с помощью которого можно устроить блэкаут в столице России. И для этого даже не надо бить непосредственно по Москве.

Такое заявление сделал в интервью УНИАН основатель БО Реактивная почта, военный эксперт Павел Нарожный. Он добавил, что Украина производит ракеты, которые работают. Речь в том числе о "Нептуне", дальность которого достигает тысячи километров. Также в последнее время много говорят о ракетах "Фламинго" с дальностью до 3 тысяч км.

"Но здесь важно, что на самом деле нам даже не надо бить непосредственно по Москве. Мы можем уничтожить генерацию вокруг нее – даже на расстоянии 100-200 км – и тогда россиянам придется что-то придумывать, куда-то переключаться, балансировать систему и так далее. Поэтому даже в Москве придется делать отключения электроэнергии...", – пояснил он.

Видео дня

По словам Нарожного, есть еще один "очень интересный момент". Он отметил, что когда россияне уничтожают мощности в Украине, наша страна может получить электроэнергию от Евросоюза. России же не на кого полагаться, добавил эксперт.

"Подключиться, например, к Казахстану (или другой стране) не получится, потому что России никто не даст электроэнергии в том количестве, в котором она нуждается. Кроме того, в России нет собственного производства турбин для тепловых электростанций, и где-то купить новые турбины будет довольно трудно. Итак, если мы будем уничтожать турбинные залы (для этого нужно применять ракеты, БПЛА на это не способны) на тепловых электростанциях в России, то дефицит электроэнергии там будет огромный", – резюмировал Павел Нарожный.

Удары РФ по энергетике Украины

Россия возобновила свою кампанию ударов по энергетической инфраструктуре Украины. 1 октября враг атаковал Славутич на Киевщине. Город остался без электроэнергии, как и часть Черниговщины. В Славутиче развернули пункты несокрушимости.

Тем временем в Черниговской области ввели графики отключения света. Они начали действовать в 20:00 1 октября. Согласно им, люди будут без электроэнергии по 12 часов в сутки. Школы Чернигова до конца недели переходят на дистанционное обучение.

Вас также могут заинтересовать новости: