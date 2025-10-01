Сейчас цели РФ остаются неизменными, говорит Андрей Ильенко.

Летняя наступательная кампания РФ перешла в осеннюю и битва за Донбасс сейчас находится в разгаре. Об этом в эфире КИЕВ24 сообщил офицер батальона "Свобода" бригады Нацгвардии "Рубеж" Андрей Ильенко.

"Цели противника остались неизменными. Силы обороны контролируют целую полосу мощных крепостей-укреплений, которые находится в Донецкой области. Начиная с Северска, Славянска, Краматорска, Дружковки, Константиновки и до Доброполья, Покровска, Мирнограда. Это все наши крепости, которые враг не может взять все эти три с половиной года", - сказал Ильенко.

Он отметил, что для россиян наступление в Донецкой области имеет как стратегические, военные цели, так и политическую цель на фоне их требований о перемирии.

"На так называемых переговорах, которые были в частности на Аляске, Путин требовал, чтобы украинцы сдали всю Донецкую область, и, очевидно, сейчас он бросает все остатки сил, чтобы реализовать это силой. Сейчас Силы обороны держат позиции, чтобы не допустить врага вглубь нашей страны, не дать ему просочиться, прорвать наши оборонительные линии", - добавил Ильенко.

Ситуация на фронте: важные новости

Ранее аналитики DeepState сообщили о продвижении оккупантов в Днепропетровской и Запорожской областях. Сообщалось, что россияне продвинулись в районе населенных пунктов Новоивановка, Терновое и Степное.

По словам военного Андрея Ткачука, россияне продолжают применять тактику "ползучего наступления" на Новопавловском направлении. По его словам, там РФ пытается атаковать на границе трех областей.

