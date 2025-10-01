Миссия "Балтийский страж" в основном состоит из европейских сил, включая корабли и самолеты.

Военный корабль ВМС США впервые присоединился к новой миссии НАТО в Балтийском море "Балтийский страж", целью которой является защита важнейших подводных инфраструктур от диверсий. Представитель Министерства обороны США сообщил Business Insider, что ракетный эсминец USS Bulkeley начал патруливать в регионе.

Отмечается, что "Балтийский страж" в основном состоит из европейских сил, включая корабли и самолеты. Американские морские патрульные и противолодочные самолеты P-8 Poseidon периодически участвовали в операциях в течение последних 10 месяцев, но включение USS Bulkeley знаменует собой первый случай участия военного корабля США в подобных миссиях.

Журналисты напомнили, что НАТО объявило о запуске "Балтийского стража" в январе 2025 года. Альянс решил усилить защиту критически важной подводной инфраструктуры после серии диверсий в Балтийском море, некоторые из которых были связаны с Россией.

В издании поделились, что в рамках миссии "Балтийский страж" силы НАТО патрулируют регион, чтобы предотвратить возможные диверсии на фоне российских провокаций против европейских стран. Представитель Объединенного морского командования НАТО коммандер Арло Абрахамсон в разговоре с журналистами заявил, что эти действия подчеркивают "гибкость и оперативность этой усиленной деятельности по обеспечению бдительности".

Журналисты отметили, что американские эсминцы класса Arleigh Burke, такие как Bulkeley, являются современными военными кораблями, способными выполнять различные задачи. Они вооружены около 100 ракетными трубами с оружием для противовоздушной обороны и нанесения ударов, в том числе мощными крылатыми ракетами Tomahawk.

Дания призвала НАТО к серьезным действиям из-за "гибридной войны" РФ

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что НАТО должно усилить свою реакцию на "гибридную войну", которую ведет Россия. По ее словам, Москва подобными действиями хочет разделить Европу.

Фредериксен считает, что членам НАТО нужно "более глубоко" обсудить, как реагировать на враждебные действия Москвы. Также она после вторжения в Данию неизвестных дронов заявила, что несмотря на то, что пока точно неизвестно, кто за этим стоит, "главным врагом" Европы остается Россия.

