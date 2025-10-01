Один из признаков - предсказуеость, отметил психолог.

Американский психолог Марк Треверс назвал три признака того, что ваш партнер по-настоящему надежный или поддерживающий.

"Быть надежным - значит общаться так, чтобы у партнера не оставалось места для страха, сомнений или неуверенности, а появлялось чувство безопасности, спокойствия и уверенности в отношениях", - объяснил он в своей статье для Forbes.

По его словам, необходимая для всего этого поддержка проявляется как на эмоциональном, так и на рациональном уровнях: она помогает верить, что все будет хорошо, даже если разум снова и снова подбрасывает самые худшие сценарии.

И вот какие три признака того, что рядом с вами действительно надежный человек, он назвал:

Он делится с вами новостями еще до того, как вы спросите. В 2022 году в Europe’s Journal of Psychology опубликовали результаты исследования, в рамках которого две недели наблюдали за 110 парами. Ученые установили, что люди с тревожным типом привязанности часто ищут подтверждения своей значимости, чтобы чувствовать себя в безопасности, тогда как люди с избегающим типом привязанности просят об этом реже - даже если им это нужно. Но надежный партнер не ждет просьб - он сам сообщает то, что важно. Опоздал ли, не смог ответить на звонок или переживает тяжелый день - он не оставит вас в неопределенности.

Он предсказуем и внимателен. Надежный партнер - это тот, кто последователен. Доверие строится быстрее всего там, где слова совпадают с действиями. Когда в отношениях нет непредсказуемости, появляется чувство стабильности и защищенности. Разумеется, полностью предсказуемых отношений не бывает, и взлеты с падениями - естественная часть любых пар. Но осознанное восприятие происходящего значительно улучшает жизнь и настроение. Так, исследование 2020 года в Journal of Social and Personal Relationships показало: люди, склонные к осознанности и внимательности к моменту "здесь и сейчас", меньше обесценивали отношения из-за отдельных плохих дней.

Он прямо говорит о конфликтах. Надежные партнеры чутки, они замечают, когда что-то не так, и мягко поднимают тему. Также они не делают вид, что проблем нет, не уходят от конфронтации и не "заметают под ковер", а обсуждают трудности прямо, не позволяя им разрушить отношения. Исследование 2025 года, опубликованное в Behavioral Sciences, показало, что наиболее распространенный и эффективный способ решения конфликтов - это открытое обсуждение, поиск компромиссов и углубление близости. Избегание проблем оказалось наименее действенной стратегией.

