В Минэнерго сообщили, что уже восстановлено электроснабжение на объектах Чернобыльской АЭС.

Из-за российского дронового удара более трех часов длился блэкаут на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Из-за сегодняшнего российского удара по одной из наших энергетических подстанций в Славутиче более трех часов продолжался блэкаут на объектах бывшей Чернобыльской атомной станции. Это, в частности, новое укрытие, которое защищает окружающую среду от остатков четвертого энергоблока станции после взрыва 1986 года и радиоактивных обломков и пыли. Также это хранилище для отработанного ядерного топлива, в котором хранится 80% всего такого отработанного топлива, которое было накоплено за время функционирования АЭС. Это отработанные топливные сборки общим весом более 3250 тонн", - написал он.

По его словам, россияне не могли не знать, что удар по объектам в Славутиче будет иметь такие последствия для Чернобыля.

"И это был целенаправленный удар, в котором они применили более 20 дронов - по предварительной оценке, российско-иранских "Шахедов". Часть этих дронов удалось сбить, но удар был организован именно волной дронов, чтобы усложнить защиту объекта", - отметил Зеленский.

В Минэнерго заверили, что уже восстановлено электроснабжение на объектах Чернобыльской АЭС, уровень радиации не превышает контрольных уровней и угроз для населения нет.

Президент напомнил, что восьмой день продолжается блэкаут на Запорожской атомной станции, который начался из-за российских обстрелов в районе станции, добавив:

Россия сознательно создает угрозу радиационных инцидентов, пользуясь, к сожалению, слабой позицией МАГАТЭ и директора Рафаэля Гросси, а также распыленностью глобального внимания".

По его мнению, чтобы исправить ситуацию, слабые и половинчатые решения не сработают.

"Каждый день затягивания Россией войны, российские отказы от полного и надежного прекращения огня, постоянные российские удары по всем объектам нашей энергетики, включая те, от которых зависит безопасность атомных станций и другой ядерной инфраструктуры, - это глобальная угроза. Включая объекты ЧАЭС и ЗАЭС в Украине расположены шесть атомных станций, и каждая из них может быть мишенью для российских дронов и ракет", - написал Зеленский.

Блэкаут на ЗАЭС

2 октября саркофаг над четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции остался без электроснабжения в результате российского удара по энергетической инфраструктуре в городе Славутич Киевской области, сообщило Министерство энергетики Украины.

