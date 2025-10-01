Международная группа исследователей решила провести новый анализ мельчайших частиц льда, обнаруженных "Кассини" во время пролёта сквозь гейзеры Сатурна.

Ученые обнаружили новые типы органических веществ в ледяных гейзерах, бьющих из Энцелада, спутника Сатурна. Об этом пишет Associated Press.

Отмечается, что это подтверждает вероятность того, что в океаническом мире могут существовать условия, подходящие для жизни.

Их выводы основаны на наблюдениях, проведенных космическим аппаратом NASA "Кассини" в 2008 году во время близкого и быстрого пролета мимо Энцелада. Этот небольшой спутник, один из 274, вращающихся вокруг Сатурна, долгое время считался главным кандидатом на поиски жизни за пределами Земли благодаря своему скрытому океану и фонтанам воды, вырывающимся из трещин вблизи его южного полюса.

Видео дня

Хотя Энцелад может быть обитаемым, никто не утверждает, что жизнь там существует.

"Мы считаем, что Энцелад пригоден для жизни, но не знаем, есть ли на нем жизнь", - заявил Фабиан Кленнер из Вашингтонского университета, принимавший участие в исследовании.

Интересно, что международная группа исследователей решила провести новый анализ мельчайших частиц льда, обнаруженных "Кассини" во время пролёта сквозь гейзеры Сатурна. Эти частицы были молодыми по сравнению с гораздо более древними частицами гейзеров, которые оказались в одном из самых внешних колец Сатурна.

Эти новые частицы столкнулись с анализатором космической пыли "Кассини" на скорости 64 800 км/ч, что выше, чем старые. Ученые отметили, что возросшая скорость позволила лучше рассмотреть присутствующие химические соединения.

Важно, что органические молекулы уже были обнаружены в старых частицах гейзеров, но их возраст вызывает вопросы о том, не изменились ли они за эти годы под воздействием космической радиации.

Ученые обнаружили в свежих частицах те же молекулы, что подтвердило их происхождение из подземного моря Луны, а также новые химические соединения. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Интересно, что Энцелад, покрытый льдом водный мир диаметром всего 500 километров с каменистым ядром, предположительно имеет гидротермальные источники на дне океана, вполне возможно, подобные тем, что находятся в Арктике. Струи водяного пара и замороженных частиц на этом спутнике могут простираться на тысячи километров в космос. Нозаир Хаваджа из Свободного университета Берлина, ведущий автор исследования, заявил:

"Мы уверены, что эти молекулы происходят из подземного океана Энцелада, что повышает его потенциальную пригодность для жизни".

Ученые поддерживают новые миссии для дальнейшего изучения Энцелада. Запущенный в 1997 году аппарат "Кассини" давно исчез; космический аппарат был намеренно погружен в Сатурн в 2017 году после совместной миссии NASA, Европейского космического агентства и Итальянского космического агентства.

"Наличие разнообразных органических соединений на внеземном водном мире просто феноменально", - написал Кленнер.

Европейское космическое агентство находится на ранней стадии планирования миссии по высадке на Энцелад, которая состоится через несколько десятилетий. Китай также предложил такую ​​миссию.

"Подземные океаны на лунах возможно, являются лучшими кандидатами на зарождение внеземной жизни в нашей Солнечной системе. Эта работа лишь подтверждает необходимость дальнейших исследований", - заявил профессор физики Кентского университета Найджел Мейсон, не принимавший участия в последних открытиях.

Новости об изучении космоса

Ранее NASA сообщило о завершении ключевого этапа эксперимента DSOC (Deep Space Optical Communications), в рамках которого космический аппарат Psyche передал на Землю серию лазерных сообщений с расстояния более 350 миллионов километров. Эта технология открывает путь к новому поколению связи в глубоком космосе.

Вас также могут заинтересовать новости: