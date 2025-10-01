В результате взрыва произошел пожар.

Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Балаклее Харьковской области. Враг бил по жилому кварталу.

Как рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, в результате российской атаки погибла женщина. Ей было 70 лет. Кроме того, пострадали 9 человек.

"Сегодня вечером враг нанес удар по центральной части города Балаклея. Ракета попала в землю возле жилой пятиэтажки. В результате взрыва произошел пожар: горели квартира на 5 этаже дома и легковые автомобили", – рассказали чрезвычайники.

В Национальной полиции Украины заявили, что из-за российской атаки повреждены многоквартирный дом, кафе, торговые киоски, аптека, автомобили и другие объекты инфраструктуры. Отмечается, что личность погибшей женщины устанавливается.

В ГСЧС также показали последствия российского обстрела:

Российские оккупационные войска ударили по Славутичу, в результате чего без электроэнергии осталась часть Черниговской области.

В регионе ввели графики отключения света, согласно которым электричества у потребителей не будет по 12 часов в сутки. В Чернигове же готовят к развертыванию пункты несокрушимости.

В то же время Минэнерго сообщило, что из-за российской атаки Чернобыльская АЭС оказалась в блэкауте. Отмечается, что без электроснабжения остался ключевой объект, который изолирует разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС и предотвращает выброс радиоактивных материалов в окружающую среду.

