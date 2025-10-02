Ежедневно с европейского континента исчезает площадь с насаждениями, эквивалентная 600 футбольным полям.

Расследование показало, что Европа стремительно теряет зеленые территории и сельскохозяйственные земли: ежедневно исчезает площадь, эквивалентная 600 футбольным полям. Об этом пишет The Guardian.

Издание провело анализ спутниковых снимков за пять лет, который показал, как быстро зеленые зоны становятся серыми вследствие того, что их вытесняют асфальт и жилые застройки.

Видео дня

Благодаря расследованию выяснилось, что Европа ежегодно теряет около 1 500 кв. км территорий с насаждениями. Так, с 2018-го по 2023 год зеленые зоны площадью 9 000 кв. км - как остров Кипр - были превращены в "серую" застройку. Это примерно 30 кв. км в неделю, или 600 футбольных полей ежедневно.

Отмечается, что большинство потерь - это природные территории (около 900 кв. км в год). Но исчезают также сельскохозяйственные земли - около 600 кв. км ежегодно.

"Потеря земель, которые отходят под застройку, является одним из главных факторов исчезновения дикой природы и падения биоразнообразия. Но мы также теряем пахотные угодья и продуктивные земли, поскольку наши города расширяются на зеленые зоны и на сельскохозяйственные угодья", - заявил профессор дикой природы в Университете Лидса Стив Карвер.

Самыми распространенными застройками, на которые приходится четверть всех случаев, являются жилые здания и дороги. Также природа и сельскохозяйственные угодья уничтожаются ради развлечений, туризма, потребительства и промышленности.

Так, в Португалии около 300 гектаров защищенных дюн возле пляжа Гале было потеряно ради создания гольф-клуба CostaTerra Golf and Ocean Club. В Турции более 1 кв. км прибрежных водно-болотных угодий Чалтилидере было залито бетоном для пристани по строительству яхт. Ранее же это место было домом фламинго, пеликанов и рыбы.

В Германии недалеко от Берлина вырубили полмиллиона деревьев, чтобы построить гигафабрику Tesla. В Греции в горах Вермио строится масштабная ветровая электростанция, несмотря на статус этой территории как "дикой бездорожной зоны".

По оценке издания, наибольшие потери зеленых земель в 2018-2023 годах зафиксированы в Турции (1 860 кв. км), Польше (более 1 000 кв. км), Франции (950 кв. км), Германии (720 кв. км) и Великобритании (604 кв. км).

"ЕС годами обещал быть лидером в борьбе за климат и защиту природы, но мы буквально заливаем бетоном собственное будущее. Каждый лес, плодородное поле или биоразнообразная среда, уничтоженная ради краткосрочных прибылей, - это предательство обещаний, которые мы дали молодому поколению", - сказала депутат Европарламента от партии "Зеленые".

Она предостерегла: если природу и в дальнейшем рассматривать как ресурс "на расход", Европа потеряет не только климатические цели, но и продовольственную безопасность, здоровье и сами места, которые делают континент пригодным для жизни.

Другие новости на экологическую тематику

Как сообщал ранее УНИАН, мир навсегда может потерять самое большое коралловое царство. Речь идет о Коралловом треугольнике, который еще называют "второй Амазонкой" - уникальном морском биоме с крупнейшим в мире биоразнообразием. Отмечалось, что он оказался под угрозой из-за чрезмерного вылова, разрушительных методов рыбалки и изменения климата.

Также мы писали, что священная река Ганг в Индии переживает худший кризис за более чем тысячу лет. Исследователи выяснили, что основной причиной пересыхания водоема является деятельность человека. В частности, оказалось, что высыхание реки с 1991-го по 2020 год на 76% хуже, чем предыдущая худшая зарегистрированная засуха, которая произошла в XVI веке.

Вас также могут заинтересовать новости: