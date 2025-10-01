Кроме боевых фронтов, также возникают и так называемые "тыловые фронты". На этих фронтах на расстоянии 20-50 км от границы, Украина и РФ будут уничтожать всю критическую инфраструктуру для того, чтобы сделать территорию в этом радиусе непригодной для жизни гражданского населения.

Об этом сказал специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей "Флеш" Бескрестнов, передает ZN.UA. По его словам, обе стороны будут уничтожать на стороне противника объекты энергетики, телекоммуникации, логистику и газ.

Бескрестнов выразил убеждение, что война на "тыловых фронтах" будет продолжаться даже, если на основных остановится. На "тыловых фронтах" воюют с помощью беспилотников, управляемых авиационных бомб, ракет и реактивных систем залпового огня, детализировал он.

"Флеш" также рассказал, что можно сделать для обороны страны. Он убежден, что надо изучать видео атак россиян по ключевым объектам и пытаться эти объекты защитить, также надо разработать системы местного раннего оповещения об угрозах ударов, как для гражданского населения, так и для военных.

Также, по его мнению, помогут современные технологии, чтобы выявлять подразделения россиян по ту сторону вместе с военной техникой и контратаковать их. Кроме того, на "тыловых фронтах" надо строить защищенные цепочки логистики и укрытия для военных.

Он отметил, если этого не делать, тогда "тыловые фронты" будут расти в глубину.

Война в Украине: новости

Офицер батальона "Свобода" бригады Нацгвардии "Рубеж" Андрей Ильенко рассказал, что летняя наступательная кампания РФ перешла в осеннюю и битва за Донбасс находится в разгаре. Он считает, что для россиян наступление в Донецкой области имеет как стратегические, военные цели, так и политическую цель на фоне их требований о перемирии.

