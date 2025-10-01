Продюсер поделился, что случилось с украиноязычным альбомом Сердючки.

Известный украинский продюсер Юрий Никитин объяснил, почему один из артистов его лейбла - Верка Сердючка (настоящее имя - Андрей Данилко) продолжает петь русскоязычные хиты. По его словам, Данилко таки готовит новый репертуар на украинском языке.

В интервью Алине Доротюк Юрий отметил, что он не может полностью отвечать за исполнителя, но все же уважает его позицию:

"То, что вы называете "упрямство", я называю "позиция". И для меня это очень важно, когда человек имеет свою позицию. Это во-первых. И во-вторых, когда он не переодевается постоянно туда-сюда, а когда он имеет свою позицию и эту позицию последовательно воплощает в жизнь. С ней можно соглашаться, не соглашаться, принимать, не принимать, критиковать, радоваться. А в патриотической позиции Данилко сомневаться мы не будем".

Вместе с тем, Никитин подтвердил слухи о том, что у Серючки планируется новый альбом с украиноязычными песнями:

"Там очень серьезный альбом, который сейчас готовится. Все это он делает на украинском языке, потому что все это он понимает, все, что вы говорите, он понимает. Он очень умный человек, поверьте мне. Но у него есть определенная позиция".

Продюсер также объяснил, почему новый репертуар до сих пор не вышел и с какой проблемой сталкивается Андрей Данилко при написании песен на украинском языке.

"Вы знаете, у него есть проблема. Он перфекционист и это огромная проблема. Это проблема, потому что сейчас мир так быстро меняется, он требует очень много контента. А Данилко за то, чтобы давать качественный контент. И поэтому все, что я слышал, все, что он мне показывал, это просто шедевры. Но когда мы их услышим - это очень хороший вопрос", - отметил он.

В том же интервью Юрий Никитин вспомнил свои отношения с Ириной Билык и сделал довольно откровенное заявление.

