Также были удары по железнодорожной инфраструктуре приграничных общин на севере.

Ночью 2 октября армия РФ нанесла дроновой удар по Одессе, произошло попадание в железнодорожное депо, ранения получил машинист.

Как передает корреспондент УНИАН, воздушная тревога в Одесской области была объявлена около двух часов ночи. Через некоторое время в разных районах областного центра были слышны взрывы и тому подобное. Местные жители сообщили, что видят "большой пожар".

Утром вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба заявил, что враг атаковал, в частности, "Укрзализныцю".

"Еще одна сложная ночь для Украины. Массированные удары по Одессе и области, по Киевской области - десятки дронов по мирным населенным пунктам. Враг бьет и по Днепропетровской области и Запорожью", - написал он в Telegram.

По его словам, сегодня ночью россияне нанесли массированный обстрел по депо "Укрзалізниці" в Одессе. В результате, осколочные ранения получил машинист поезда, сейчас ему оказывается вся необходимая помощь.

Также, отметил чиновник, были удары по железнодорожной инфраструктуре приграничных общин на севере, в частности в Конотопе. Поезда останавливались на безопасном расстоянии от зоны поражений, по состоянию на утро - все продолжили движение, контактная сеть заживлена.

По данным Кулебы, из-за атаки некоторые поезда Черниговского и Сумского направления следуют с задержкой.

По данным прессслужбы Главного управления ГСЧС в Одесской области, из-за удара начался пожар, который уже ликвидирован. Кроме депо, повреждены крыша и остекление частного жилого дома. По данным спасателей, пострадавших двое – мужчина в депо, а также человек в частном доме.

Пожар тушили более полусотни спасателей, привлекалось более десяти единиц спецтехники.

Удар по Одессе 27 сентября

Как писал УНИАН, 27 сентября армия РФ атаковала дронами железнодорожную инфраструктуру Одесской области, в результате чего зафиксированы повреждения. Тогда обошлось без пострадавших среди железнодорожников и пассажиров. Все пассажирские поезда были остановлены на безопасном расстоянии от мест ударов. В то же время ряд рейсов задержался в пути. Среди них - поезд №105/106 сообщением Одесса-Главная - Киев-Пассажирский, который опоздал почти на 4 часа, а в обратном направлении Киев-Пассажирский - Одесса-Главная - на 3 часа.

