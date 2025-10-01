Издание отметило, что дроны появились над страной НАТО сразу после того, как премьер-министр объявила о намерении купить высокоточное оружие.

Неизвестные беспилотники над военными и гражданскими объектами Дании, вероятно, являются следствием ее решения закупить дальнобойное оружие, а также ее непоколебимой поддержки Украины. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание напомнило, что Дания входит в число самых решительных сторонников Украины: она отдала Киеву всю свою артиллерию, увеличила военные расходы и постоянно призывает союзников решительно объединяться против Москвы.

На прошлой неделе воздушное пространство страны нарушили дроны, из-за чего временно были закрыты несколько аэропортов, в том числе и в Копенгагене. Также беспилотники были замечены над большой авиабазой в Скридструпе, где размещено большинство датских истребителей F-16 и F-35. Датские власти заявили, что они были запущены профессиональными операторами.

WSJ обратило внимание, что власти Дании публично не обвиняли Россию в воздушном вторжении, но четко заявили, что Москва представляет угрозу для ее национальной безопасности.

В связи с этим премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила о намерении приобрести для своей страны дальнобойное высокоточное управляемое оружие, способное поражать в тылу врага.

Посол России в Дании Владимир Барбин назвал это решение "чистым безумием" и сказал, что оно равнозначно угрозе для целей в России.

"Никто нигде в мире никогда не рассматривал возможность публичной угрозы ядерной державе. Отныне нам придется исходить из того, что Дания не только рассматривает возможность прямого военного противостояния с Россией, но и готовится к такому сценарию", - цитирует его издание.

По мнению старшего научного сотрудника Датского института международных исследований Миккеля Рунге Олесена, хоть Дания не обвиняла Россию в запусках беспилотников, однако связь между анонсированием закупки оружия и вторжением БпЛА очевидна.

"Но если немного отстраниться, то это часть более масштабных попыток России найти слабые места в обороне НАТО, как проверяя, что могут пробить дроны, так и, что, пожалуй, важнее, на политическом уровне", - сказал Олесен.

Издание отметило, что, по мнению европейских чиновников, Россия хочет заставить их уменьшить поддержку Украины, повышая риск конфронтации с помощью более откровенных угроз.

Так, премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила журналистам в Копенгагене, что Россия усилила свои провокации, "чтобы предотвратить отправку европейскими странами дополнительных систем противовоздушной обороны в Украину", а также потому, что ее летнее наступление потерпело неудачу.

Между тем, отмечается, правительство Дании надеется, что датчане будут продолжать верить, что непоколебимая поддержка Украины - это для их же блага.

"Поддержка Украины сделала Данию целью гибридной войны. Это не обязательно снизило уровень безопасности Дании. Наша безопасность также зависит от нашей международной позиции и от того, насколько мы можем повлиять на завершение войны в Украине", - отметил Олесен.

Дроны над Данией: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, вечером 22 сентября в Дании из-за дронов был парализован крупнейший аэропорт. В соответствующем районе Копенгагена было замечено 2-3 больших дрона.

Премьер-министр страны Метте Фредериксен сообщила о "серьезной атаке" и заявила, что не может исключить причастность к этой провокации России. По ее словам, страна подверглась "самой серьезной на сегодняшний день атаке на критически важную инфраструктуру".

Уже 25 сентября в Дании возле нескольких аэропортов снова были замечены неизвестные дроны. На этот раз была парализована работа аэропорта в городе Ольборг. Отмечалось, что датские вооруженные силы используют этот аэропорт как военную базу. БПЛА заметили также в Эсбьерге, Сондерборге и Скридструпе. Последний является базой для датских истребителей F-16 и F-35.

