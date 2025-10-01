Погода в нашей стране возьмет курс на улучшение.

В четверг, 2 октября, в большинстве областей Украины еще будет холодно и местами пройдут дожди, но погода все же возьмет курс на улучшение. Осадков станет меньше и они будут менее интенсивные, а на юге и востоке разогреет до +15°...+18°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +3°, днем +9°, дождь.

Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью +2°, днем +9°, без существенных осадков.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +9°.

В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +8°.

В Тернополе 2 октября ночью будет +1°, днем +9°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +9°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +10°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +4°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +10°.

В Виннице завтра будет +5°...+9°, облачно с прояснениями, дождь.

В Житомире в четверг ночью будет +1°, днем +8°, облачно с прояснениями, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +4°...+10°, облачно с прояснениями, дождь.

В Черкассах завтра будет ночью +5°, днем +10°, облачно с прояснениями, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +12°, облачно с прояснениями, дождь.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +5°...+15°, дождь.

В Одессе 2 октября - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +15°.

В Херсоне в четверг ночью будет +6°, днем +15°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +15°.

В Запорожье температура ночью +6°, днем +17°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +4°, а днем +9°, облачно с прояснениями, дождь.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +15°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +7°, днем +15°, облачно с прояснениями, дождь.

В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, +6°...+15°.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +8°, днем +18°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +17°.

2 октября - праздник, приметы

2 октября - святого священномученика Киприана. По приметам, если утром туман, то скоро погода улучшится и потеплеет.

