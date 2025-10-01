В четверг, 2 октября, в большинстве областей Украины еще будет холодно и местами пройдут дожди, но погода все же возьмет курс на улучшение. Осадков станет меньше и они будут менее интенсивные, а на юге и востоке разогреет до +15°...+18°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +3°, днем +9°, дождь.
- Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью +2°, днем +9°, без существенных осадков.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +9°.
- В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +8°.
- В Тернополе 2 октября ночью будет +1°, днем +9°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +9°.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +10°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +4°, днем +12°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +10°.
- В Виннице завтра будет +5°...+9°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Житомире в четверг ночью будет +1°, днем +8°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Чернигове столбики термометров покажут +4°...+10°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Черкассах завтра будет ночью +5°, днем +10°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +12°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +5°...+15°, дождь.
- В Одессе 2 октября - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +15°.
- В Херсоне в четверг ночью будет +6°, днем +15°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +15°.
- В Запорожье температура ночью +6°, днем +17°, облачно с прояснениями.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +4°, а днем +9°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +15°, дождь.
- В Днепре температура ночью будет +7°, днем +15°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, +6°...+15°.
- В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +8°, днем +18°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +17°.
2 октября - праздник, приметы
2 октября - святого священномученика Киприана. По приметам, если утром туман, то скоро погода улучшится и потеплеет.