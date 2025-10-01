Размеры и формы туннелей, часто круглые или эллиптические, не похожи ни на что, созданное эрозией, потоками лавы или человеческими орудиями.

Учёные обнаружили обширные подземные туннели под Бразилией и Аргентиной, которые, по-видимому, были прорыты наземными ленивцами размером со слона во время ледникового периода. Об этом пишет Daily Galaxy.

Отмечается, что эти массивные проходы, известные как палеоноры, настолько обширны и необычны, что исследователи полагают, что они были созданы вымершей мегафауной. Результаты исследования были опубликованы в журнале Ichnos, где учёные представили подробные доказательства, исключающие геологические процессы или деятельность человека как источник происхождения.

Самые большие из этих нор - некоторые длиной почти 600 метров - были впервые обнаружены в бразильском регионе Риу-Гранди-ду-Сул. Всего было обнаружено более 1500 таких сооружений, многие из которых отличаются гладкими стенами, сводчатыми потолками и заметными следами когтей, выгравированными на камне.

Видео дня

По словам геолога Генриха Франка, начавшего исследование туннелей после того, как он наткнулся на один из них во время строительной инспекции, их архитектура просто не соответствует ни одной известной геологической формации. Размеры и формы туннелей, часто круглые или эллиптические, не похожи ни на что, созданное эрозией, потоками лавы или человеческими орудиями. Франк пояснил:

"Это не пещеры. Они были вырыты. И в этом регионе нет известных геологических процессов, которые могли бы их объяснить".

Интересно, что они напоминают логова - огромные норы, которые могли вырыть только очень крупные животные. Сейчас наиболее вероятными кандидатами на создание этих туннелей считаются гигантские наземные ленивцы - группа травоядных, некогда обитавших в Южной Америке и достигавших размеров современных слонов. У этих животных были массивные передние конечности и изогнутые когти, идеально подходящие для раскопок. Хотя их современные родственники, древесные ленивцы, небольшие и медлительные, их предки ледникового периода были достаточно сильны, чтобы преобразовать ландшафт.

Учёные считают, что эти туннели могли служить самым разным целям: от укрытия и поддержания температуры до гнездования и даже долговременного совместного проживания. Поскольку многие туннели схожи по конструкции и имеют признаки постоянного использования, исследователи предполагают, что они, вероятно, поддерживались и расширялись на протяжении нескольких поколений.

Важно, что в национальном парке Уайт-Сэндс, штат Нью-Мексико, исследователи обнаружили окаменелые следы людей и гигантских ленивцев, расположенные бок о бок, относящиеся к плейстоцену.

Исследование показало, что человеческие следы часто следуют сразу за следами ленивцев, словно безмолвная погоня, застывшая во времени. Некоторые следы ленивцев резко поворачивают или демонстрируют признаки нерешительности - свидетельство того, что они, возможно, заметили угрозу и попытались скрыться.

"Это редкий и впечатляющий снимок прошлого. Эти гигантские животные не просто мирно бродили - на них охотились. И в тот напряженный момент они, возможно, использовали безопасность своих подземных нор, чтобы спрятаться", - сказано в статье.

Интересно, что некоторые норы настолько велики, что их поначалу принимали за шахты или обрушившиеся пещеры. Их масштаб и сохранность дают редкую возможность заглянуть в поведенческие механизмы, которые не окаменевают: как вымершие животные передвигались, жили и даже реагировали на угрозы в окружающей среде.

Новости науки

Обсерватория Земли NASA запечатлела скрытое геологическое сокровище в Бостонской гавани, США. Это острова-друмлины, которые образовались более 20 000 лет назад.

Они примечательны тем, что они частично погружены под воду. Это единственное место в Северной Америке, где поля таких холмов были обнаружены под поверхностью моря.

Вас также могут заинтересовать новости: