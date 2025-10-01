Если резервные системы полностью отключатся, тогда возникнет угроза расплавления ядерного топлива.

Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается опасной. Это подтвердили эксперты международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщили в пресс-службе "Минэнерго".

Отмечается, что Минэнергетики и Министерство иностранных дел работает с международными организациями для всестороннего информирования о действиях оккупантов на ЗАЭС, которые представляют прямую угрозу ядерной и радиационной безопасности не только Украины, но и всего региона.

"МАГАТЭ официально подтвердило опасность ситуации, сложившейся на Запорожской атомной электростанции, которая из-за действий оккупантов уже десятый день остается без основного источника питания. По сообщению агентства, сейчас станция на оккупированной территории работает исключительно на резервных дизель-генераторах, текущих запасов топлива для их работы хватит на 10 дней", - добавили в "Минэнерго".

В частности гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что с точки зрения ядерной безопасности ситуация является нестабильной. Ведь если резервные системы полностью отключатся - возникнет угроза расплавления ядерного топлива.

"Министерство энергетики во взаимодействии с международными партнерами призывает мировое сообщество усилить давление на российскую федерацию для предотвращения ядерной катастрофы и скорейшего возвращения оккупированной станции под контроль Украины", - добавили в "Минэнерго".

Ситуация на Запорожской АЭС: что известно

Как сообщал УНИАН, ранее ЗАЭС прекратила получать электроэнергию из энергосистемы Украины. Тогда сообщалось, что запасов топлива на генераторах хватит на 10 дней.

The Guardian отмечал, что из-за действий оккупантов, на ЗАЭС возможно повторение сценария Фукусимы. Отмечается, что тесты, проведенные европейскими регуляторными органами показали, что АЭС должна быть способна работать без внешнего электроснабжения в течение 72 часов. Более долгий срок ранее не испытывался.

