'Саммит Трампа': Альянс выстоял, но за кулисами была тревога, - экс-посол США в НАТО

Лидеры согласились на рекордное увеличение оборонных расходов, пытаясь удержать США в Альянсе, несмотря на сомнения Трампа относительно коллективной безопасности.

Саммит НАТО превратился в то, что государственный секретарь США Марко Рубио метко назвал "Саммитом Трампа". Лидеры 32 стран собрались не только для обсуждения глобальной безопасности, а прежде всего - чтобы убедить президента Дональда Трампа не разворачивать США спиной к Альянсу.

Об этом пишет экс-посол США в НАТО, генеральный директором Чикагского совета по глобальным делам Иво Даалдер для POLITICO. Центральным результатом встречи стало принятие беспрецедентного обязательства: страны НАТО согласились тратить 5% своего ВВП на оборону до 2035 года. Это почти вдвое больше предыдущего целевого показателя в 2%. При этом США прямо заявили, что сами не будут участвовать в достижении новой цели. "Мы так долго поддерживали НАТО... Я не думаю, что мы должны", - заявил Трамп.

За кулисами саммита - тревога. Несмотря на формальные заверения в поддержке, союзники все больше сомневаются в преданности США основному принципу Альянса - коллективной обороне. Трамп прямо поставил под сомнение действенность 5-й статьи договора НАТО, которая гарантирует, что нападение на одного - это нападение на всех. "Существует множество определений статьи 5", - сказал он журналистам.

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Еще больше обеспокоенности вызвало его нежелание назвать президента России Владимира Путина "противником" и его отказ поддержать идею, что безопасность всех членов Альянса - неделима. В совместном заявлении Россию на этот раз назвали лишь "долгосрочной угрозой", тогда как в 2024-м - "наиболее значительной и непосредственной угрозой".

Позиция США по Украине также неоднозначна: Трамп считает войну в Украине "европейской проблемой" и отказался поддерживать продвижение Киева к членству в НАТО. Тем временем европейские лидеры, включая нового Генсека НАТО Марка Рютте, настаивают, что путь Украины в Альянс является "необратимым".

В ответ на изменение риторики США, европейские союзники и Канада решили больше не полагаться на Вашингтон в вопросах собственной обороны.

"Суровые стратегические реалии мешают США сосредотачиваться преимущественно на безопасности Европы", - еще в феврале предупредил министр обороны США Пит Гегсет.

Новые договоренности предусматривают не только увеличение расходов, но и конкретные военные обязательства - по типам сил и вооружения, которые страны должны создать и развернуть. Это означает постепенное смещение оборонного центра тяжести Альянса из Вашингтона в Брюссель.

Даалдер считает, что Трамп не просто добивается "распределения бремени", как его предшественники - он хочет переложить всю ответственность на союзников. А это ведет к уменьшению влияния США в Альянсе.

Саммит НАТО-2025 - главные новости и итоги

Как сообщал УНИАН, на саммите 32 страны-члена согласовали новую цель: увеличить оборонные расходы до 5% ВВП (3,5% - армия, 1,5% - инфраструктура). Это стало главной уступкой для президента США Дональда Трампа, который в обмен подтвердил приверженность статье V о коллективной обороне.

Саммит был коротким и персонализированным: Трампа встретили с королевскими почестями, а декларация ограничилась одной страницей. Впервые с 2022 года в тексте не упомянули осуждение России, а поддержка Украины прозвучала без деталей.

Отмечается, что саммит состоялся на фоне все более угрожающей геополитической ситуации, но стал образцом высокопрофессиональной дипломатии и одновременно - символом глубокой асимметрии в отношениях между США и европейскими союзниками.

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