Между Трампом и Мелони состоялся долгий разговор, когда они сидели рядом на ужине лидеров в Королевском дворце в Гааге.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что решимость, которую Соединенные Штаты Америки продемонстрировали в отношении войны между Ираном и Израилем, должна быть проявлена в отношении Украины и Газы.

Такое заявление она сделала во время общения с представителями прессы после саммита НАТО. Об этом сообщает итальянское издание ANSA.

"Я сказала президенту Дональду Трампу и заявила на саммите, что такая же решимость, которая была продемонстрирована в войне между Израилем и Ираном, должна быть использована и для двух других соглашений о прекращении огня – в Украине и в Газе", – подчеркнула Мелони.

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Итальянский премьер также добавила, что ситуация в секторе Газа является нестабильной.

Издание отмечало, что между Трампом и Мелони состоялся долгий разговор, когда они сидели рядом на ужине лидеров в Королевском дворце в Гааге. По данным источников, политики говорили об основных международных вопросах, включая последние события на Ближнем Востоке.

Саммит НАТО в Гааге: другие заявления мировых лидеров

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что странам Европы нужно определиться с условиями для возобновления контактов с Россией в будущем.

"Все мы должны определить, в какой степени мы готовы защищать себя, и на каких условиях вести диалог с Россией об ограничении вооружений и восстановлении доверия. Думать об этом надо уже сейчас, чтобы мы могли достичь более широкого ощущения безопасности", – отметил он.

Генсек НАТО Марк Рютте призвал страны Альянса готовиться к угрозе со стороны России. По его словам, Россия накапливает ресурсы и силы, и уже через несколько лет может напасть на страны НАТО.

В то же время президент США Дональд Трамп не исключил возможность того, что территориальные амбиции российского правителя Путина выходят за пределы Украины.

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