Рано или поздно Альянсу придется возвращаться к рассмотрению этих проблем, считают журналисты издания.

Организаторы саммита НАТО сделали все возможное, чтобы президент США Дональд Трамп остался довольным, но в то же время избежали сложных тем, имеющих жизненно важное значение для Альянса, таких как война в Украине, стратегия России и вероятный вывод американских войск из Европы. Однако рано или поздно НАТО придется иметь с ними дело, пишет Reuters.

Как и планировал генеральный секретарь Альянса Марк Рютте, главными результатами саммита стали обещание союзников прислушаться к призыву Трампа тратить 5% ВВП на оборону и возобновление обязательств США по пакту о взаимной обороне НАТО.

Издание подчеркнуло, что настроение, царившее во время саммита и после него, отличалось от ситуации несколько месяцев назад, когда трансатлантические связи были настолько напряженными, что канцлер Германии Фридрих Мерц после своей победы на выборах открыто выражал сомнение, будет ли существовать НАТО в его нынешнем виде до Гаагского саммита.

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Reuters обратило внимание, что Рютте был щедр на комплименты Трампу, в частности писал в своем обращении к президенту США некоторые слова большими буквами (как это делает Трамп) и даже назвал его "папочкой".

"Вы добьетесь того, чего не смог сделать НИ ОДИН американский президент за десятилетия. Европа заплатит БОЛЬШУЮ сумму, как и должно быть, и это будет ваша победа", - написал вчера генсек НАТО.

А непосредственно перед саммитом Рютте в очередном проявлении приязни к Трампу отреагировал на его жесткие заявления по Ирану и Израилю словами "Папе иногда приходится употреблять крепкие выражения".

В целом Рютте сделал саммит коротким и простым, минимизируя риски любых неудач с Трампом, пишет издание. И в результате после саммита предыдущая жесткая риторика президента США по НАТО была совсем другая.

"Я ушел отсюда, сказав, что эти люди действительно любят свои страны. Это не обман, и мы здесь, чтобы помочь им, защитить их", - сказал глава Белого дома журналистам.

Как отмечают журналисты, в то время как Альянс сосредоточился на подтверждении обязательств и новых расходов, он умолчал глубокие разногласия между США и многими европейскими союзниками во взглядах на Россию и Украину. В частности, многих европейцев тревожит, что Трамп занимает более примирительную позицию в отношении Москвы и меньше поддерживает Киев, чем его предшественник Джо Байден.

Эксперты предупреждают, что, несмотря на привлекательную дипломатическую "обертку" НАТО, эффективное его функционирование будет под угрозой, если США и Европа долгосрочно не будут соглашаться в том, как противостоять России.

"Саммит НАТО, который по сути игнорирует войну, которая продолжается в Украине, должен нас всех насторожить", - заявила бывшая посол США при НАТО Джулианна Смит.

А экс-посол Словакии при НАТО Петер Батор, комментируя саммит, заявил, что "мы только что потеряли возможность послать стратегический сигнал правителю Кремля". По его словам, Западу это дорого будет стоить в плане безопасности.

В статье отмечается, что теперь чиновники НАТО будут наблюдать, найдет ли новая приязнь Трампа к Альянсу отражение в его администрации, в частности в пересмотре американского военного присутствия, ведь безопасность Европы в значительной степени зависит от американских войск.

"Когда общаешься с высокопоставленными чиновниками в Европе - чувствуешь их беспокойство. Большинство ожидает, что Пентагон начнет выводить войска и ресурсы, но никто не знает - сколько именно и когда", - сказала бывшая пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

Саммит НАТО: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, союзники по НАТО смягчили риторику в отношении России в итоговом коммюнике саммита в Гааге. В документе Россия описывается как "долгосрочная угроза" для Альянса. Однако в нем нет упоминания о будущем членстве Украины в НАТО, которое сам генсек Альянса Марк Рютте называл "необратимым путем". Как писало The Guardian, итоговое коммюнике было гораздо короче, чем обычно, и состояло всего из пяти абзацев.

Кроме того, The Telegraph отмечало, что саммит НАТО состоялся на фоне все более угрожающей геополитической ситуации и стал образцом высокопрофессиональной дипломатии и одновременно - символом глубокой асимметрии в отношениях между США и европейскими союзниками. Также издание отметило, что саммит был организован как изящный спектакль для одного зрителя.

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