Американский лидер вернулся в Вашингтон с чувством удовлетворения от саммита в Гааге.

Саммит НАТО в Гааге, состоявшийся на фоне все более угрожающей геополитической ситуации, стал образцом высокопрофессиональной дипломатии и одновременно - символом глубокой асимметрии в отношениях между США и европейскими союзниками, пишет The Telegraph.

Центральной фигурой саммита стал Дональд Трамп, которого руководство Альянса буквально осыпало почестями, чтобы не дать ему шанса разрушить трансатлантическое единство.

Спектакль для одного зрителя

Саммит был организован как изящный спектакль - с отдельными входами, королевским приемом, ужином во дворце XVII века и тщательно взвешенной атмосферой абсолютного уважения к президенту США. Каждый жест, каждое слово были направлены на то, чтобы укрепить чувство величия Трампа.

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Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО и опытный нидерландский политик, не просто играл на публику - он играл на эмоциях Трампа. Он назвал Трампа "папочкой, который иногда вынужден ругаться", Эта фраща прозвучала как дипломатический комплимент, который должен был закрепить альянс в сознании Трампа как структуру, которая его не просто уважает, а обожает.

Декларация - короткая, как никогда

Самое короткое в истории коммюнике саммита НАТО - всего 424 слова - стало не случайностью, а результатом осторожной стратегии избегания любых раздражителей для Трампа. В нем не было упоминаний об осуждении России за агрессию в Украине. Единственное упоминание о поддержке Украины появилось вскользь, без всякой ссылки на причины или средства помощи.

Этот жест - молчание вместо осуждения - был четким сигналом: Альянс выбрал компромисс, чтобы сохранить американскую вовлеченность, которая является критической.

Дипломатия уступок: новая формула НАТО

Ключевым достижением саммита стало подтверждение со стороны США своей приверженности статье 5 Вашингтонского договора. Но за это Европа согласилась на существенное повышение оборонных расходов - с 2% ВВП до 3,5%, плюс еще 1,5% на модернизацию инфраструктуры. Это стало беспрецедентным шагом, которого требовали США уже на протяжении многих лет.

Такое развитие событий свидетельствует о безоговорочной зависимости НАТО от американской военной мощи: 66% всех оборонных расходов Альянса покрываются США. Все остальные 31 страна вместе взятые тратят меньше, чем одна Америка.

Только Испания отказалась придерживаться новых стандартов расходов, чем вызвала резкое недовольство Трампа. Он пообещал "провести жесткие переговоры" с Мадридом - даже несмотря на то, что торговая политика Испании является компетенцией ЕС. Это лишний раз подчеркивает импульсивность и популизм, которые до сих пор определяют стиль Трампа.

Цена компромисса

Помимо всех дипломатических успехов, саммит в Гааге также разоблачил слабое место Альянса: потребность жертвовать принципиальностью ради сохранения стабильности. Отказ от прямого осуждения России, уступки Трампу и персонификация саммита под одного человека показали, насколько НАТО стало зависимым от лояльности Вашингтона - и лично Дональда Трампа.

"Если бы они сказали правду и обвинили другого "папиного друга", Владимира Путина, он бы не одобрил. Папа пошел домой счастливый, но его удовольствие имеет свою цену", - подытожило издание.

Саммит НАТО-2025 - главные новости и итоги

Как сообщал УНИАН, на саммите 32 страны-члена согласовали новую цель: увеличить оборонные расходы до 5% ВВП (3,5% - армия, 1,5% - инфраструктура). Это стало главной уступкой для президента США Дональда Трампа, который в обмен подтвердил приверженность статье V о коллективной обороне.

Саммит был коротким и персонализированным: Трампа встретили с королевскими почестями, а декларация ограничилась одной страницей. Впервые с 2022 года в тексте не упомянули осуждение России, а поддержка Украины прозвучала без деталей.

Единственной страной, которая открыто не поддержала новые расходы, стала Испания - и сразу получила угрозы санкциями от Трампа. НАТО сохранил единство, но ценой глубоких уступок США.

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