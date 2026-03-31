В Эстонии упал БПЛА, который должен был атаковать Усть-Лугу: есть ли угроза гражданским

В воздушное пространство Эстонии проникли несколько дронов.

В ночь на 31 марта, пока продолжалась массированная атака Украины на объекты в Ленинградской области России, воздушное пространство Эстонии нарушили несколько беспилотных летательных аппаратов. По словам руководителя отдела стратегических коммуникаций Сил обороны Эстонии, полковника Уку Арольда, дроны могли сбиться с курса из-за работы российских средств радиоэлектронной борьбы, сообщает ERR.

Фрагменты одного беспилотника были найдены в сельской общине недалеко от Тарту.

Эстонские силы обороны зафиксировали нахождение нескольких аппаратов в своем воздушном пространстве с помощью радаров и поднятых по тревоге истребителей НАТО. Несмотря на то, что военные следили за траекторией полетов, ни один беспилотник не был сбит над территорией Эстонии силами противовоздушной обороны, отметил портал "Милитарный".

Видео дня

Официальное подтверждение находки обломков в Тартумаа поступило от Департамента полиции и пограничной охраны, специалисты которого в настоящее время проверяют сообщения о возможных падениях в других районах страны. Власти сообщили, что угрозы для местного населения нет и люди могут спокойно находиться на улице.

Министр обороны Ханно Певкур уточнил, что к операции также привлекались самолеты с базы в Литве, а координация действий происходила в постоянном контакте с партнерами из Финляндии, Швеции и Европейским центром управления воздушными операциями.

Атака дронов на порт Усть-Луга – что известно

Напомним, что в ночь на 31 марта беспилотники в седьмой раз подряд атаковали район Усть-Луги, где расположен крупный нефтяной порт. Известно о новых повреждениях.

Предыдущая такая атака произошла в ночь на 29 марта. Дымовую завесу, возникшую в результате пожара, было видно с пассажирских самолетов и территории Финляндии.

Падение беспилотников в странах Балтии

Как писал УНИАН, 24 марта в Литве разбился украинский военный беспилотник, который был направлен на атаку порта Приморск. Тогда премьер-министр Литвы Инга Ругинене отметила, что российская агрессия против Украины создает дополнительные риски для региона.

