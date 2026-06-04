'Если бы я был в Кремле': в Генштабе Латвии назвали 'окно' для вторжения России

Россия имеет преимущество перед странами НАТО в сфере беспилотников.

Россия может попытаться использовать "окно возможностей" к концу 2028 года для вторжения в страны Балтии, предупредил начальник Генерального штаба Латвии генерал Каспарс Пуданс.

В интервью Financial Times он заявил, что Россия имеет преимущество перед странами НАТО. Оно заключается не в обладании лучшими технологиями, а в ее способности производить дроны в больших масштабах и быстро адаптировать их к условиям войны.

Латвийский генерал предупредил, что Россия может воспользоваться медленными темпами европейского перевооружения, поскольку большинство программ модернизации армии, как ожидается, не начнут действовать до 2029 года.

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"Если бы я был в Кремле, я бы сказал: если мы что-то и будем делать, то нужно сделать это к концу 2028 года", – сказал Пуданс.

Другие чиновники в регионе начали беспокоиться о возможности нападения России быстрее, чем предполагалось ранее, для проверки силы стран Балтии или других прифронтовых стран НАТО.

"Если вы [Владимир Путин], то есть несколько причин попробовать что-то раньше. Во-первых, Трамп находится у власти всего два года, и вы не знаете, насколько конструктивным будет то, что будет после него. Во-вторых, все европейские страны наращивают расходы на оборону, поэтому, возможно, имеет смысл действовать раньше", – сказал представитель оборонного ведомства прифронтовой страны НАТО.

При этом российское вторжение будет использовать ту же тактику и технологии, что и война в Украине. Пуданс сказал, что российские войска получили критическое преимущество благодаря непрерывным экспериментам на поле боя, что позволило им тестировать и совершенствовать новые технологии.

Пуданс подчеркнул, что в настоящее время у России нет сил для крупномасштабного вторжения во время боевых действий в Украине, но сказал, что Москва может быстро стать большей угрозой, если война там закончится.

Он провел различие между возможностью немедленных гибридных атак – включая саботаж, кибератаки или кампании по дезинформации – и будущим обычным военным наступлением.

"Мы живем с предположением, что агрессия в той или иной форме может произойти уже сегодня вечером", – сказал он.

Россия и Европа

Как сообщал УНИАН, США выводят 5 тысяч военных из Германии. Вашингтон постепенно пересматривает размещение своих сил в Европе, акцентируя внимание на других регионах мира.

А тем временем Германия, Франция и Великобритания совместно с Украиной обсуждают возможные шаги по привлечению России к переговорам о прекращении войны. В Лондоне, Париже и Берлине считают, что последние события на фронте и внутри России могут создавать более благоприятные условия для дипломатического давления на Кремль.

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