'Россия – это неотъемлемая часть Европы': в Кремле сделали неожиданное заявление

Песков заявил, что Россия не может быть для главной угрозой для Европы.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сделал весьма неожиданное заявление об отношениях России и Европы и угрозе будущей войны, пишет ТАСС.

В беседе с журналистом "Вестей" Зарубиным Песков заявил, что Россия - это "неотъемлемая часть" Европы и не может быть для нее главной угрозой.

Он также добавил, что архитектура европейской безопасности немыслима без учета интересов и участия России.

Стоит напомнить, что совсем недавно заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что европейские компании, которые, по версии Москвы, причастны к производству боевых беспилотников для Украины, могут стать целями для российских военных.

Также ранее пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова обвинила страны Балтии в том, что они якобы предоставляют воздушное пространство Украине для нанесения ударов по РФ. По ее словам, если Латвия, Литва и Эстония не прекратят это, им придется за это заплатить.

Война России в Европе - прогнозы

Ранее УНИАН сообщал, что, по мнению обозревателя Washington Post Дэвида Игнатиуса, кремлевский диктатор Владимир Путин может решить, что именно этой весной будет идеальный момент для начала войны против Европы. Он пояснил, что это потому, что европейские страны еще не полностью перевооружились, а Украина еще не разработала оружие, способное поражать цели еще глубже в России.

Премьер-министр Польши Дональд Туск также предупредил, что Россия может напасть на страну НАТО в краткосрочной перспективе. По его выражению, это "вопрос месяцев, а не лет".

