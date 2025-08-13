Предложение Трампа об обмене территориями вызывает тревогу у Украины и Евросоюза.

Оккупанты продвинулись в районе города Доброполье в рамках кампании Кремля по полному захвату Донецкой области перед встречей российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Как пишет Reuters, бывший советник Кремля Сергей Марков отметил, что российское наступление может усилить давление на Украину с целью добиться уступки территорий в рамках любой сделки. "Этот прорыв - словно подарок Путину и Трампу на переговорах", - сказал он.

Издание напомнило, что Трамп уже заявил, что любое мирное соглашение будет включать "некоторый обмен территориями", но украинский президент Владимир Зеленский и его европейские союзники опасаются, что на него будут оказывать давление, вынуждая пойти на гораздо большие уступки, чем РФ.

Видео дня

Журналисты отметило, что Белый дом смягчил ожидания относительно прогресса в достижении режима прекращения огня в Украине, назвав встречу "упражнением по выслушиванию". К тому же госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп хотел бы лично оценить Путина.

"Президент считает, что ему нужно поговорить с этим человеком за столом переговоров, встретиться с ним лично, услышать его лично и сделать оценку, посмотрев на него", - рассказал о намерениях Трампа Рубио.

На вопрос о том, почему Зеленского не будет на встрече в Аляске, пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт ответила журналистам, что двусторонняя встреча была предложена Путиным, и Трамп согласился, чтобы получить... "лучшее понимание" того, "как положить конец этой войне". Она добавила, что Трамп открыт для трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским.

Переговоры Трампа и Путина

15 августа на Аляске пройдут переговоры Трампа и Путина. Они будут обсуждать прекращение войны РФ против Украины.

Европейские политики возмутились тем, что их на встречу не позвали. В частности президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущее Украины не может быть решено без украинцев и Европы. Он добавил, что европейцы также обязательно будут участвовать в переговорах.

А сегодня британские официальные лица призвали лидеров Евроcоюза прекратить "бесполезные комментарии" по поводу предстоящих переговоров Трампа и Путина. В Британии опасаются, что публичные требования к Трампу могут произвести обратный эффект и заставить его полностью исключить Европу из переговоров по Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: