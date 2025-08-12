Диверсанты РФ тайком проникли в несколько населенных пунктов Донецкой области.

Силы обороны Украины принимают меры, чтобы остановить продвижение российских оккупационных войск на Добропольском и Покровском направлениях. Враг пытается просачиваться через оборонительные порядки украинских защитников.

Такое заявление обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Отмечается, что Силы обороны ведут тяжелые бои против превосходящих сил врага. Только на Покровском направлении россияне собрали более 110 тысяч личного состава.

"Чтобы проникнуть в глубину нашей обороны, российские захватчики действуют дерзко. Несмотря на потери, они пытаются просачиваться диверсионными и малыми пехотными группами через наши оборонительные порядки. В частности, несколько малочисленных групп противника, обойдя позиции украинских защитников, предприняли попытку продвинуться в направлении населенного пункта Золотой Колодец. Кроме того, пользуясь особенностями местного ландшафта диверсанты тайком проникали в населенные пункты – Веселое, Вольное, Рубежное, Кучеров Яр", – говорится в сообщении.

Видео дня

В Генштабе отметили, что некоторые вражеские группы уже уничтожены, остальные – "в процессе уничтожения". Там отметили, что ситуация на том отрезке фронта "непростая и динамичная", но украинские воины принимают необходимые меры для выявления и уничтожения оккупантов.

"В частности, решением Главнокомандующего ВС Украины для усиления устойчивости обороны выделены дополнительные силы и средства. Спланированы мероприятия для блокирования групп противника в определенном районе. Резервные подразделения уже обнаружили врага и имеют первые успехи: оккупантов уничтожают и берут в плен. Защитники Украины сосредоточены на выполнении поставленных задач, держат рубежи и нуждаются в поддержке всего общества, чтобы отразить новые попытки вражеских наступлений", – резюмировали в Генштабе.

Война в Украине: ситуация на фронте

Накануне вечером офицер Богдан Кротевич заявил, что Покровск и Мирноград почти в окружении, а Константиновка – в полуокружении.

Аналитический проект DeepState сообщил о продвижении врага в направлении Доброполья. Авторы отметили, что если ничего не будет меняться, может случиться так, что Доброполье падет быстрее, чем Покровск.

Сегодня, 12 августа, представитель ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов заявил, что информация о прорыве врага в районе Покровска не соответствует действительности.

"По состоянию на сейчас ситуация на Покровском и Добропольском направлениях несколько сбивает с толку тех, кто не понимает как составляются карты на основе открытых источников", – добавил он.

Вас также могут заинтересовать новости: